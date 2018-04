Floyd Mayweather quiere regresar nuevamente pero para pelear en el octágono

abril 9, 2018 - 11:11 am

Floyd Mayweather dejó entrever en entrevista con Showtime este sábado, que la idea del regreso a los deportes de combate está presente en su mente, sin embargo, no será en el boxeo, pero sí en el octágono.

Lo expresado por “Money”, quien tiene marca de 50-0 como boxeador, es congruente con sus recientes publicaciones en redes sociales.

“El retiro ha sido grandioso, pero como todos saben, me he retirado y he regresado”, dijo Mayweather a Jim Gray de la cadena estadounidense. “Es posible que vaya a regresar, pero si regreso, será en el octágono”.

Mayweather aceptó que su asesor, Al Haymon, le ha advertido no reactivar su carrera en el octágono, pero aseguró que tiene varias cadenas de televisión que lo pueden respaldar.

Por las cadenas de TV regresa Floyd Mayweather

“Hablé con mi equipo, hablé con Al Haymon y Al me dijo que no. Hablé con Showtime, hablé con CBS. Si regreso, Showtime y CBS tienen que estar ahí”, añadió Floyd Mayweather.

El ex campeón mundial de peso Superpluma, Ligero, Superligero, Welter y Superwelter aseguró que no volverá a boxear, pero reiteró que la idea de subir a poner en práctica las artes marciales mixtas le llama la atención.

“Si el dinero es el correcto, tienes que hablar con Showtime y CBS. El dinero será una locura, puedo hacer lo que quiera, soy Floyd Mayweather”, reiteró el veterano peleador estadounidense.

“Money” dijo que le gustaría llegar al octágono en las 145 libras.

Sobre el incidente protagonizado por Connor McGregor y sus recientes problemas con la ley en Nueva York por aventar un artefacto a un camión que llevaba a algunos atletas de UFC, Floyd señaló que es necesario comportarse cuando llegas a un nivel tan alto.

“Siento que cuando has llegado a un estatus tan alto, debes conducirte con mucha clase. Afuera del ring tienes que ser un caballero”, sentenció Floyd Mayweather sobre su posible rival en las artes marciales mixtas.

ESPN / Noticia al Día