Facebook: Error de reconocimiento facial indica lo peligroso que es

abril 25, 2018 - 12:43 pm

El viernes pasado, un periodista del medio británico “Metro” informó haber recibido una notificación sobre la tecnología de reconocimiento facial de Facebook indicando que “la configuración está activada”. Un error que indica cuán arriesgado puede resultar el enfoque de la red social para cumplir con el nuevo estándar de protección de datos europeo, informa el sitio “TechCrunch”.

En primer lugar, la notificación es un hecho curioso, porque la tecnología de reconocimiento facial ha estado apagada en Europa desde 2012, tras presión regulatorio de la Unión Europea. Como parte de los cambios relacionadas con su estrategia de cumplimiento GDPR, Facebook dijo que pedirá a usuarios su consentimiento para activar la función, desde el viernes envía una solicitud para esto junto a otros permisos.

Pero la notificación también le llegó a este periodista por error. Según dijo la empresa al medio “TechCrunch”, el mensaje llevó una redacción que proviene de una notificación anterior que envió a los usuarios que ya tenían habilitada la tecnología desde diciembre. Facebook supuestamente tenía la intención de enviar una notificación similar con información opuesta: “el ajuste está desactivado”, tendría que haber dicho.

“Estamos preguntando a todos en la UE si quieren habilitar el reconocimiento de rostros, y solo las personas que responden afirmativamente tendrán estas características habilitadas”, dijo un portavoz de Facebook. “No pretendíamos que nadie en la UE viera este tipo de mensaje, y podemos confirmar que este error no permitió que se habilite el reconocimiento facial sin el consentimiento de la persona”.

Problemas con el GDPR

Facebook está preguntando a los usuarios de la Unión Europea si desean activar la tecnología de reconocimiento facial para cumplir con el GDPR. El detalle está en que para quienes acepten la ‘conversación’ concluye, pero quienes se nieguen reciben mensajes donde se explica las bondades del reconocimiento facial para su seguridad en internet como método para persuadir la decisión del usuario.

El error antes descrito no se presenta como un buen augurio para lo que pretende la red social. Y es que si sus sistemas se confunden sobre si una persona es o no es de la Unión Europea o si aceptó o no el reconocimiento facial tendrá en frente las estrictas normas del GDPR.

Según la red social, no se procesaron datos sin el consentimiento del usuario pese a la notificación incorrecta enviada. Esto queda como anécdota, pero cuando el GDPR entre en vigor en mayo supondría una serie de investigaciones por parte de las autoridades de protección de datos que buscan verificar si se violaron o no los derechos de una persona. De comprobarse, Facebook podría ser multada con hasta el 4 por ciento de sus ingresos anuales.

El Comercio