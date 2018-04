Éxodo afecta operatividad y dificulta reemplazo en los cuarteles

abril 14, 2018 - 7:44 am

El éxodo significativo de oficiales medios y la tropa que ha pedido la baja por problemas económicos o ha migrado del país acrecienta la merma de la operatividad de la Fuerza Armada.

Los analistas castrenses Luis Alberto Buttó y José Alberto Olivar indicaron que la crisis socioeconómica del país llegó a los cuarteles, y evidencia que la institución castrense no vive un momento de privilegios.

“El hecho de que una significativa cantidad de integrantes de la Fuerza Armada haya pedido la baja genera un impacto negativo en las necesidades de la institución ante las plazas que quedan vacantes y cuyo reemplazo es difícil. Buena parte de esas bajas tienen que ver con las condiciones económicas y con la precariedad que se vive en los cuarteles. Eso tiene su impacto, aunque esta situación no implique necesariamente un desacuerdo con el gobierno. Significa que el sector castrense tiene los mismos problemas y está insatisfecho con la situación actual y no está exento de la crisis”, dijo Buttó.

Señaló que la operatividad de la FANB se ve mermada con la reducción de su ejército porque muchos oficiales técnicos y subalternos deben asumir cargos dentro de la institución para lo cual no están capacitados, con lo cual están expuestos a cometer fallas.

Buttó indicó que cuando se revisa la escala de sueldos de la organización militar se observa que buena parte de la oficialidad tiene un salario tan deprimido como el resto de los profesionales del país: “Por ejemplo, un teniente gana 2 millones de bolívares, con lo que es poco lo que puede adquirir”.

Cree que la crisis socioeconómica que ha generado el éxodo en los cuarteles evidencia el fracaso de políticas como la Gran Misión Negro Primero: “Como todas las misiones y los programas sociales del gobierno, el dirigido a la Fuerza Armada es un fracaso. El gobierno no tiene condiciones materiales paras atender esos programas, siempre han tenido un carácter propagandístico; pero como no hay recursos, la propaganda no rinde réditos políticos”.

El analista José Alberto Olivar sostuvo que “la operatividad de la Fuerza Armada hace mucho rato que está en declive profundo y ha sido acentuado por el mismo gobierno. Con las bajas en los cuarteles esto aumentará”.

Añadió que el malestar por las condiciones socioeconómicas de los militares crece constantemente.

Olivar afirmó que con las bajas se adelanta una suerte de purga castrense que trae como resultado baja moral dentro de la institución y amenaza la estabilidad del país.

El Nacional