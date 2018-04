Ex embajador chileno aseguró que Venezuela vive en dictadura

abril 15, 2018 - 12:19 pm

Pedro Felipe Ramírez, ex embajador de Chile en Venezuela, aseguró este domingo que Venezuela actualmente es una dictadura. Sin embargo, indicó que no es parecida a la que vivió Chile durante la presidencia de Augusto Pinochet. “Tiene muchas cosas de dictadura, pero no es igual a la nuestra”.

El ex diplomático chileno indicó que “no le cabe ninguna duda” de que las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo son un fraude. “Sigo insistiendo en que no estoy seguro de qué ocurra”, dijo en una entrevista para el diario La Tercera de Chile.

Ramírez expuso que el mejor recuerdo que tiene de Caracas es el cariño de la gente. Sin embargo, el peor fue cuando asistió a una farmacia y el trabajador dijo a los presentes: “señores, para ahorrar problemas, quiero decirles que antibiótico para niños no hay nada”.

“Salió una mujer gritando y diciendo “¡qué voy a hacer! ¡Se me muere mi hijo!’. Yo lloré, fue muy duro”, sentenció el ex embajador chileno en Caracas.

El Nacional