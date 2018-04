Detalles de cómo sobrevivió venezolano al tiroteo en Florida

abril 3, 2018 - 3:14 pm

El padre de Anthony Borges, venezolano de 15 años herido durante el tiroteo en la escuela secundaria en Parkland Florida, dio detalles de cómo fue que el atacante Nikolas Cruz le disparó en cinco oportunidades a su hijo.

“Anthony estaba bajando una escalera y se lo consiguió de frente, ( Nikolas) lo hirió en ambas piernas” expresa Royer Borges padre del joven.

Detalló que aún herido su hijo logró cerrar la puerta de la escalera y de ahí se fue arrastrando hasta el salón donde estaban los demás estudiantes.

En una entrevista Borges, aseguró que al llegar al aula de clases Cruz alcanzó nuevamente a su Anthony, disparándole de nuevo, pero esta vez en la espalda.

Con tres tiros en su cuerpo el joven junto a su maestro cerraron las puertas del aula de clases, donde estaban resguardados más de 20 estudiantes, lo que se presentó como otra oportunidad para que el atacante disparara en contra de Borges, alcanzando a dispararle en dos nuevas oportunidades.

“Pienso que si eso no hubiera ocurrido como sucedió, muchos otros niños hubieran perdido la vida. Si Nikolas no se hubiese enfocado en tratar de matar a mi hijo, si no hubiesen peleado ellos dos frente a frente, hubiese habido más muertos”, subrayó Royer Borges.

La familia Borges se vio en la obligación de salir de Venezuela hace tres años, cuando la situación política, económica y social comenzó agravar.

El padre del joven dijo que “jamás me imaginé que esto pudiera suceder. Uno escucha sobre actos de terrorismo o tiroteos que han sucedido en otras escuelas y uno piensa que eso no le pueda pasar, y mucho menos en una de las mejores escuelas secundarias de Estados Unidos, y resulta que viene a sucedernos esto allí”.

Desde el 14 de febrero día en el que se produjo el tiroteo, Anthony se encuentra recluido en la unidad de cuidados intensivos en el Broward Health Medical Center en Fort Lauderdale, recuperándose de los tiros que recibió.

El joven ha tenido que ser sometido a varias cirugías y aunque está mejor continúa bajo estricta vigilancia médica, pues los impactos que recibió son de un proyectil que crea ondas expansivas cuando entra al cuerpo, por lo que los médicos aseguran que hay problemas que “se van a notar después”.

El padre de Anthony dijo que el venezolano tiene “tremenda cantidad de problemas y situaciones que hay que ir resolviendo con el tiempo para que él vuelva a ser de la manera más normal de un chico de 15 años. Esto es algo con lo que él va a lidiar toda su vida, como lo hace un veterano de guerra”.

Su familia espera poder llevarlo a España tan pronto como sea dado de alta, pues el joven futbolista recibió una oferta del equipo Fútbol Club Barcelona para recibir rehabilitación en una clínica para jugadores.

Hoy los padres de Borges luchan legalmente para que el gobierno de los Estados Unidos ofrezca verdaderas soluciones para que no ocurran masacres en las escuelas.

“Quiero, como una persona afectada directamente, llegar al fondo de estoy…Yo le manifesté (al abogado de la familia) que más que cualquier otra cosa yo necesitaba llegar al fondo de esto, (saber) por qué en este país pasan estas cosas: un tipo se mete a una escuela, mata a unos niños y el gobierno sigue dejando que esto pase y vuelva a pasar y no hay control. Pasa un año o dos y la gente se olvida un poco y vuelve a pasar. No puede ser, yo tengo un niño de 10 años y yo no voy a dejar que esto le ocurra a él”, afirmó Borges.

