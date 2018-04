Este jueves comienza la Feria Itinerante del libro de Maracaibo Filmar 2018: Conoce la programación

abril 4, 2018 - 9:28 am

Desde este jueves, 5 de abril hasta el domingo 29 de abril, los espacios del Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez (CAMLB) y del Teatro Baralt servirán de escenario para la realización de la Feria Itinerante del Libro de Maracaibo (Filmar 2018), una oportunidad para conocer nuevos títulos y autores y compartir actividades teatrales y poéticas desde las 9:00 de la mañana hasta 8:00 pm.

La iniciativa del Movimiento Poético de Maracaibo y Sultana del Lago Editores cuenta con el respaldo del BCV, la Alcaldía de Maracaibo y la Gobernación del estado Zulia.

Consulta la programación publicada por Luis Perozo Cervantes, organizador de la Filmar 2018:

Jueves 5 de abril

Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez – CAM-Café

Hora: 9.00 a.m.

Actividad: Cuenta-Cuentos: “El ruiseñor y la rosa” de Oscar Wilde.

A cargo del Movimiento Poético de Maracaibo.

Hora: 10.00 a.m.

Actividad: Lectura en Voz Alta: “No era vaca ni era caballo” de Miguel Ángel Jusayú.

A cargo del Movimiento Poético de Maracaibo.

Hora: 11.00 a.m.

Actividad: Presentación de Títeres Garabato.

A cargo de la Secretaria de Cultura del Estado Zulia.

Hora: 12.30 p.m.

Actividad: Ciclo del Cine “La linterna del libro”: El Lado Oscuro del Corazón.

A cargo del Movimiento Poético de Maracaibo

Hora: 2.00 p.m

Actividad: LIBRO FORO: “Conoce tu futuro EL DAERIN” con su autor Anthony Frassino González.

A cargo del Movimiento Poético de Maracaibo

Hora: 3.00 p.m.

Actividad: Charla: “Historia del estudio de la lengua wayuu como área académica” con el Dr. José Ramón Álvarez.

A cargo del Movimiento Poético de Maracaibo

Hora: 4.00 p.m.

Actividad: LIBRO FORO: “La ciudad de Udón” de Cósimo Mandrillo.

A cargo del Movimiento Poético de Maracaibo.

Hora: 5.00 p.m.

Actividad: Presentación del Libro “Influencia estadounidense en Maracaibo” de Ernesto García Mac Gregor.

A cargo de Sultana del Lago Editores

Hora: 6:00 p.m.

Actividad: Presentación del libro de ensayos “Palimpsestos. Micro Ensayos” de Luis Perozo Cervantes.

A cargo de Sultana del Lago Editores.

Viernes 6 de abril 2018

Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez – CAM-Café

Hora: 9.00 a.m.

Actividad: Lectura en Voz Alta: “El Ruiseñor del Emperador” de Hans Cristian Andersen.

A cargo del Movimiento Poético de Maracaibo

Hora: 10.00 a.m.

Actividad: Lectura en Voz Alta: “A que no me come el gato” de Carlos Ildemar Pérez.

A cargo del Movimiento Poético de Maracaibo.

Hora: 11.00 a.m.

Actividad: Lectura dramatizada “Laika ha regresado”. Dramaturgia de Lolimar Suarez y Dirección de Arnaldo Pirela.

A cargo de Teorema Producciones

Hora: 12.30 p.m.

Actividad: Ciclo del Cine “La linterna del libro”: El Principito.

A cargo del Movimiento Poético de Maracaibo

Hora: 2.00 p.m

Actividad: Charla: “Dos escritoras eróticas de Maracaibo: María Calcaño y Olga Luzardo” con el Dr. Juan Carlos Morales Manzur.

A cargo de la Academia de Historia del Estado Zulia.

Hora: 3.00 p.m.

Actividad: Charla: “Maracaibo Renace” con la primera combatiente de Maracaibo, Selene Estrach.

A cargo de la Alcaldía de Maracaibo.

Hora: 4.00 p.m.

Actividad: LIBRO FORO: “La peste” de Albert Camus. Con Miguel Ángel Campos y Moises Flores.

A cargo del Movimiento Poético de Maracaibo

Hora: 5.00 p.m.

Actividad: Presentación de poemario “AZUCAR MORENA” de Yamilet Blanco Urbina. A cargo de Sultana del Lago Editores.

Hora: 6:30 p.m.

Actividad: Presentación del “Luna azul” de Néstor González

A cargo de Sultana del Lago Editores

Sábado 7 de abril 2018

Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez – CAM-Café

Hora: 9.00 a.m.

Actividad: Lectura en voz alta y proyección: Fragmentos de las mil y una noches.

A cargo del Movimiento Poético de Maracaibo.

Hora: 10.00 a.m.

Actividad: Presentación teatral “Cuentos en versos para niños perversos”, basada en la obra homónima de Roald Dahl.

A cargo de Ciudad Puerto Teatro.

Hora: 11.00 a.m.

Actividad: Ensamble de niños del Banco Central de Venezuela.

A cargo del BCV Sub-Sede Maracaibo

Hora: 12.30 p.m.

Actividad: Ciclo del Cine “La linterna del libro”: Capote

A cargo del Movimiento Poético de Maracaibo

Hora: 2.00 p.m.

Actividad: Charla: “¿Qué es el Me Too? Feminismo en la contemporaneidad” con el Dr. Luis Enrique Meléndez

A cargo del Movimiento Poético de Maracaibo

Hora: 3.00 p.m.

Actividad: Presentación del poemario “Sorbo de nube” de Tibaldo Borjas

A cargo del Movimiento Poético de Maracaibo

Hora: 4.00 p.m.

Actividad: LIBRO FORO: “Beber la sombra” de Víctor Fuenmayor Ruiz

A cargo del Movimiento Poético de Maracaibo

Hora: 5.00 p.m.

Actividad: Lectura poética con los poetas Víctor Manuel Vielma Molina, Adelfa Geovanny, Atala Uriana, Edward Ruidíaz

A cargo del Movimiento Poético de Maracaibo.

Hora: 6:30 p.m.

Actividad: Presentación del Libro: “Teatro para llevar” de Lolimar Suárez.

Domingo 8 de abril 2018

Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez – CAM-Café

Hora: 10.00 a.m.

Actividad: “Concierto Zuliano” del Ensamble Municipal “Rafael Rincón González”. A cargo de la Alcaldía de Maracaibo

Hora: 11.00 a.m.

Actividad: Presentación de la segunda edición Diccionario General del Zulia de Jesús Ángel Semprún Parra y Luis Guillermo Hernández. Palabras de presentación de Julio Portillo Fuenmayor.

A cargo de Sultana del Lago Editores.

Hora: 12.30 p.m.

Actividad: Ciclo del Cine “La linterna del libro”: Las horas

A cargo del Movimiento Poético de Maracaibo.

