"Esa es mi página de inicio": Lectores de NAD exaltaron su variedad, inmediatez y veracidad

abril 1, 2018 - 6:54 pm

La variedad, veracidad e inmediatez que caracterizan al diario digital Noticia al Día fueron exaltadas por sus lectores durante la celebración de su noveno aniversario, este domingo, 1 de abril.

Los lectores se llenaron de alegría por el cumpleaños del periódico y expresaron sus buenos deseos, a la vez que manifestaron las cualidades que más valoran del medio de comunicación más visitado en Internet.

“Esa es mi página de inicio. Apenas enciendo el computador Noticia al Día es lo primero que abro, antes incluso que mi correo. Lo que me gusta es que la noticia es al día y al momento. Todo es inmediato por lo que uno puede estar tranquilamente sentado enterándose de todo lo que pasa en Maracaibo, Venezuela y el mundo, solo navegando en este periódico. Mi sección favorita es ‘Al Día”, expresó Luís Sánchez, marabino de 28 años.

Entre tanto Clodith Gaviria, otra zuliana de 37 años, aseguró que Noticia al Día es el medio que consulta para confirmar la vericidad de una información o saber si es real: “Cuando escucho que pasó algo, inmediatamente la busco ahí. Porque sé que si algo de verdad pasó tiene que estar en Noticia al Día. Es el periódico favorito de mis compañeras de trabajo también. La leemos todos los días y siempre encontramos algo diferente. Nos enteramos de lo que ocurre y de curiosidades también”.

“Me parece un excelente periódico ¡Qué bueno que esté cumpliendo años! Le envío mi felicitación a todos los periodistas. Es un periódico digital muy detallado y tiene mucha información. Lo mejor es que los temas son muy variados. A veces me intereso en buscar algo, pero termino horas metido en la página porque, sin darme cuenta, paso de una noticia a otra”, dijo Víctor Viera, 53 años.

“Lo que más me gusta de Noticia al Día es que es un periódico muy confiable y eso es muy importante hoy en día, pues el internet está lleno de noticias falsas y dicen tantas cosas que uno no encuentra qué creer, pero me he dado cuenta de que allí todo lo que sale es verdadero, por eso la consulto siempre”, manifestó Yalitza López, de 51 años.

Fotos José López

Noticia al Día