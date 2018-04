Ernesto Valverde: Vamos por los dos títulos que nos quedan en esta temporada

abril 14, 2018 - 8:11 am

El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, abogó por dejar atrás la eliminación en la Liga de Campeones y “volver a enchufarnos” para ganar la Liga, en la que el equipo azulgrana marcha líder, y la Copa del Rey.

“Mirar para atrás no sirve de nada, no podemos estar perdiendo continuamente el partido, se trata de volver a enchufarnos, enchufar a nuestro público e intentar conseguir los dos títulos que nos quedan esta temporada que todavía no hemos conseguido”, dijo Valverde en la rueda de prensa.

Ernesto Valverde dice estar decepcionado por la derrota ante la Roma

Ernesto Valverde reconoció que perder ante la Roma (3-0) el pasado miércoles y ser eliminados de la Liga de campeones “fue una decepción”.

“Estamos todos un poco tocados, pero al mismo tiempo con ganas de que el balón vuelva a rodar otra vez”, matizó el técnico azulgrana, considerando que puede ser uno de los señalados por el público por lo ocurrido, aunque “es una cuestión que cuando firmas un contrato con un equipo como el Barça sabes que va a ser así”.

Valverde, no obstante, afirmó sentirse respaldado en el club y pidió sacar conclusiones positivas, recordando lo ocurrido en la pretemporada tras la dura derrota en la Supercopa de España ante el Real Madrid.

“Me gustaría que la repercusión que tuviera fuera positiva, igual que pasó en la pretemporada. Parecía que iba a caerse el mundo, nos pusimos las pilas y tiramos hacia adelante y estamos aquí” a las puertas de una Liga y una copa, dijo el técnico azulgrana.

“Nos quedan diez puntos para ser campeones de Liga, no podemos quedarnos en casa lloriqueando porque hemos perdido un partido, ahora hay que ganar el de mañana porque nos quedarán siete puntos para ser campeones”, dijo, la víspera del partido de la 32ª jornada de Liga contra el Valencia.

“Tenemos que ir a por ello”, dijo Ernesto Valverde. “No nos tiene que impulsar lo que hemos perdido sino lo que nos queda por ganar”, concluyó.

AFP