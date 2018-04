Ernesto Valverde: Lo perseguimos desde el principio y al fin lo logramos

abril 29, 2018 - 8:40 pm

“Cuando lo persigues todo el tiempo dices ¡por fin!”, reaccionó este domingo el técnico del Barcelona Ernesto Valverde, después de que su equipo ganara 4-2 en La Coruña y lograra matemáticamente el 25º título de Liga de la entidad azulgrana.

“Siento alegría porque al final la Liga es muy larga, empieza en agosto, hay que pasar otoño, invierno… y cuando llega la primavera (boreal) se decide todo. Hemos pasado de todo”, dijo Valverde en la televisión española.

Ernesto Valverde ganó varios torneos en Grecia

“Lo hemos estado persiguiendo desde el inicio, hemos estado en cabeza, hemos llegado bien, con cierto margen… Es la primera Liga española que gano”, recordó Ernesto Valverde, que logró varios torneos en Grecia con el Olympiakos.

Al Barça le bastaba únicamente un punto para asegurar el campeonato y cumplió el objetivo, sellando el ‘doblete’ de títulos nacionales una semana después de haber levantado la Copa del Rey con un 5-0 sobre el Sevilla en el estadio Metropolitano de Madrid.

A Valverde le preguntaron si le daba un notable alto a la temporada de su equipo: “Tal como fue la eliminación (de Champions ante la Roma). Nos ha marcado un poco, fue inesperada, pero nuestra trayectoria ha sido extraordinaria, es difícil hacer esto, siempre hay un pero”.

Luego le pidieron que explicara su papel en un equipo que ‘heredó’ de Luis Enrique y en el que perdió a Neymar a principios de temporada.

“Me he intentado meter dentro de la dinámica del equipo, no molestar demasiado”, dijo Ernesto Valverde. “Tratar que estemos juntos, cuando sale peor o mejor. No soy el primer entrenador con el que ganan estos jugadores”, dijo.

AFP