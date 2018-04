Era muy feliz con su cacharrito … hasta que le tocó el cambio de aceite: 15 “palos” por el pecho

abril 25, 2018 - 11:27 am

Un chofer de carro por puesto necesita tener en su bolsillo 15 millones de bolívares para poder hacer su cambio de aceite de motor. “El aceite de pipa hoy está valorado en 2 millones de bolívares, el aceite sellado cuesta 3 millones para lo cual desde hace 4 meses ni carros por puesto ni taxistas e incluso muchos transportistas, ninguno viene a comprar”. Afirmó Génesis Olvidar, vendedora de lubricantes en San Francisco.

Además, Olivar aseguró, que un aceite sellado solo lo compran entre 8 y 10 personas mensualmente, las cuales compran de 5 a 10 litros, generalmente se trata de quienes tienen carros particulares y lo mantienen porque tienen buenos motores o carros muy nuevos. De este modo, con el ingreso de ese grupo de personas que compran han logrado mantener el negocio, de no ser así estuvieran en la quiebra; igualmente, los únicos empleados son familia, resaltando que el aceite que más se vende es el 2050 y no siempre tienen a la venta. “Creemos que muchas personas compran el aceite en otras partes en efectivo porque es más económico, pero no sabemos dónde”. Señaló Olivar.

Los filtros de aceite también cuestan 3 millones y si se paga la mano de obra son 300 mil bolívares más. Por otro lado, en el negocio no hay suministro de mercancía desde hace dos años, para la venta solo hay valvulina e hidromáticos Ron 2 (solo para carros viejos), aceite para motor (Cuando llega), por tanto, de esa mercancía casi nada se vende. Agregó Génesis.

Si el aceite es mineral las distribuidoras suministran la mercancía a precio dolarizado valorados en 48 dólares por 12 litros de aceite, esto explica el incremento exagerado que tiene el aceite en el mercado. Así lo afirmó Agustín Palmar quien lleva 20 años con un pequeño negocio de lubricantes en Pomona. “las personas vienen aquí, cambian el aceite de sus motores y se llevan el usado, incluso se presume que están usando los lubricantes de transformadores de luz para motor de carro” Precisó Palmar.

¡Lo que compran es aceite quemado!

Por otro lado, Los chóferes de carros por puesto y taxistas se ven en la necesidad de lubricar sus motores con aceite quemado. “Ya en la línea de tráfico no compramos aceite ni siquiera de pipa, o tengo para comer o compro el aceite del carro para trabajar” Expresó Hollman Camargo, quien señaló que un litro de aceite quemado cuesta ochenta mil bolívares en efectivo y diariamente necesita comprar dos o tres litros, esto sin mencionar como queman rápidamente los motores de sus vehículos.

Sin embargo, a pesar de su alto costo los usuarios que aun pueden comprar el aceite les cuesta conseguirlo, Kevin Osorio, comerciante, comentó que lleva una semana buscando aceite 20-50 para su carro y aun no consigue, por lo tanto no ha podido trabajar. Por otra parte, Jonathan Carrero, taxista, afirmó que desde hace dos semanas no consigue aceite para su motor.

Naiyerling Guerrero / Pasante

Fotos: David Moreno

Noticia al día