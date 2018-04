¡Entradas personalizadas! Este es el diseño de los boletos para el Mundial Rusia 2018 (+Foto)

abril 6, 2018 - 9:16 am

Poco a poco la FIFA y los organizadores del Mundial de Rusia 2018 siguen dando detalles de todo lo que acompañará a la cita el fútbol más importante del mundo.

En esta oportunidad, y cuando el conteo para el pitazo inicial llega a 69 días, el ente del balompié y la organización mundialista han revelado el diseño de los boletos para los partidos del evento en Europa Oriental.

A través de sus redes sociales, la cuenta oficial de la Copa del Mundo publicó, mediante un gif en el que aparece Zabivaka, la mascota de Rusia, la apariencia de los tickets mundialistas.

La entrada tendrá impresa toda la información clave relacionada con el partido: el estadio, la fecha, el inicio y el horario de apertura de la puerta.

Los tickets también incluyen elementos clave de seguridad: un código de barras ubicado en el lado derecho y un holograma al lado del mapa del sector.

Y lo mejor, par el recuerdo del fanático, es que las entradas serás personalizadas y tendrán impreso el nombre del titular del boleto.

The 2018 FIFA #WorldCup ticket contains a wealth of useful information to every fan who will attend a match in Russia. Please read! 👇

ℹhttps://t.co/fxap2z1XGR pic.twitter.com/bfwlwUH9Lk

— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 6 de abril de 2018