El Zulia FC quiere extender su buena racha en el “Pachencho” esta noche ante Deportivo Anzoátegui

abril 2, 2018 - 11:29 am

El Zulia FC intentará esta noche seguir su buena racha en el José Encarnación “Pachencho” Romero, cuando reciba la vista del Deportivo Anzoátegui, a las 7:00 pm sonará el pitazo inicial.

El cuadro petrolero ha ganado sus últimos tres encuentros como local. Su único revés en el domo zuliano ocurrió en la segunda fecha ante Deportivo La Guaira (1-0). El primer triunfo en casa de los dirigidos por Carlos Maldonado llegó ante el campeón del fútbol nacional, Monagas, con pizarra de 2-1. Después vino la goleada 4-0 ante Estudiantes de Caracas y la victoria 2-0 sobre Zamora. Los regionales han sido casi imbatibles en su fortín, donde registran ocho goles a favor, y solo dos en contra.

Sin confiarse

Siendo el negriazul un conglomerado que todavía se afianza en la cancha, debido a la cantidad de altas significativas que dejó de un año a otro, la oncena zuliana cada vez “se gusta” más dentro del rectángulo, y muestra de ello es que de los últimos 12 puntos ha cosechado ocho.

“Sí, pero no debemos confiarnos nunca. Tenemos que seguirnos afianzando en nuestro juego y lo que queremos que es estar entre los ocho”, señaló “El Indio” Martín Rodríguez durante los entrenamientos de la semana. “Mucho más por el tipo de rival, los equipos que por ahí no vienen muy bien y que no tienen la presión de jugarse nada siempre tienen una motivación extra; hay que salir con el mismo ímpetu con el que veníamos jugando”, agregó el defensor uruguayo.

Responsabilidades

Luego de su último resultado (ante Mineros 1-1 de visitante), Zulia FFC no detuvo ni una sola hora su preparación de cara a esta fecha 10. La palabra “consolidación” viene a la mente y al verbo de varias de las figuras del “Petrolero”.

“Supimos salir delante de ese arranque duro de torneo que tuvimos, pero ahora vienen los partidos que son finales, tanto en la ronda regular como en la Liguilla, que ojalá podamos estar”, destacó Evelio Hernández, quien es líder en asistencias de la Liga FUTVE con cuatro. Actualmente el combinado negro y azul es octavo de la clasificación con 13 unidades, pero entre su ubicación y el cuarto de la tabla hay apenas tres puntos.

El encuentro entre Zulia FC y Deportivo Anzoátegui tendrá transmisión televisiva de TLT, la Teletuya, a partir de las 6:30 de la tarde, mientras que se podrá escuchar por el circuito radial oficial, Radio Fe y Alegría 88.1 FM, desde las 6:45 pm.

Noticia al Día/Prensa Zulia FC