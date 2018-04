El Zulia FC enfila sus esfuerzos para seguir en puestos de Liguilla

abril 5, 2018 - 4:35 pm

Zulia FC llegó este lunes a cinco partidos sin conocer la derrota. A pesar de la igualdad 1-1 del pasado lunes en condición de local, el negriazul no piensa en los puntos perdidos, sino en los que está por ganar, una actitud que los impulsa ahora a asumir con ansias de triunfo un nuevo reto de visitante el próximo domingo ante Metropolitanos.

El Zulia FC ataca y genera ocasiones de gol

El director técnico del Zulia FC, Carlos Maldonado, soltó después del cotejo de la fecha 10 lo siguiente: “Generamos muchísimo, no puedo reclamar nada a los muchachos, asumo la responsabilidad como técnico, hicieron todo lo que pedí… Realizaron un esfuerzo tremendo en el segundo tiempo, pero a pesar de ser el equipo más goleador esta vez no tuvimos la fortuna de liquidarlo”, expresó.

“El equipo va creciendo, sin duda, a pesar de ser un grupo nuevo ya hay una idea”, contaba el “Profe” afectado, en el momento, por el resultado, pero confiado en el recurso humano con el que cuenta.

Pachencho con “P” de Paraguayo

Enzo Prono marcó frente a Deportivo Anzoátegui su segundo gol en Venezuela. Las dos veces que ha marcado en este Torneo Apertura 2018 ha sido ante su público en el “Pachencho” Romero, y aunque el Guaraní no pudo alinear desde el vamos por una dolencia lumbar sufrida entre semana, aportó desde la banca para mantener la seguidilla de sumas.

“Tuve la suerte de entrar bien y poder anotar, pero no tiene mucho sentido si no podemos ganarlo”, reflexionó el ariete. “El equipo está funcionando bien, pero no debemos ser conformes, tenemos que dar más, ser más contundentes, tener más la pelota. Estamos entrando en una etapa del torneo en la que ya no importa mucho jugar bien, sino sumar de a tres y por eso ahora hay que salir de visitante a sumar más puntos y buscar entrar a la Liguilla como sea”, acotó Prono.

El “Petrolero” entrenó entre semana en césped artificial a fin de preparar su encuentro ante Metropolitanos en una superficie similar (Universidad Santa María de Caracas). Partirá a la ciudad capital el viernes a fin de concentrarse con el mayor tiempo posible para su reto de la jornada 11.

El Zulia FC se mantiene en el séptimo lugar de la tabla de clasificación de la Liga FUTVE con 14 puntos; la diferencia entre ese lugar y el tercer puesto es de apenas 3 unidades. La racha de cinco partidos sin perder por torneo de liga es la más larga desde la que hilvanó del 23 de octubre al 27 de noviembre de 2016 cuando se mantuvo por seis encuentros sin conocer la derrota.

Prensa Zulia FC / Noticia al Día