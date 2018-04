El trío sexual: Las reglas básicas del “ménage à trois”

abril 10, 2018 - 9:11 am

El trío tiene un aspecto de fantasía que ha sido invocada por un porcentaje altísimo de la población “activa”, por lo que puede seguir considerándose una “actividad sexual alternativa”, como la califica en un artículo de ‘Psychology Today’, Zhana Vrangalova.

Es la principal fantasía sexual en casi todas las encuestas sobre fantasías sexuales que se han realizado. Por ejemplo, según un relevamiento de la consultora D’Alesio Rol, el un trío es la principal fantasía erótica del 40% de las mujeres y el 31% de los hombres. Quienes no la calificaron como “principal” no es necesariamente porque no fantaseen con ello sino porque tienen otras fantasías por cumplir primero: sexo en público, sexo con extraños, entre otras. Es decir, casi todo el mundo desearía participar de un trío.

Sin embargo, durante los encuentros sexuales entre parejas se liberan hormonas conocidas como las del apego y pertenencia. La oxitocina y la vasopresina son responsables de los sentimientos de intimidad, cercanía y celos; de ahí que ver a tu ser amado en manos de otro/a es para muchos impensable, repulsivo y muy doloroso.

Tomar la decisión de participar en uno requiere de una evaluación previa de la pareja desde todas las aristas, no sólo las sexuales. Incluir a una persona más puede representar tanto un riesgo como sólo una aventura más.

Puntos a considerar y reglas básicas:

-No practicar un trío tan sólo por complacer al otro. Ambos deben estar completamente convencidos de la decisión.

-En el caso de parejas estables no es recomendable incluir amistades ya que podrían comenzar los celos, inseguridades y acabar viendo al amigo como enemigo. Precisamente para evitar esto, muchos recurren a páginas de internet destinadas a encontrar terceros o visitan clubs de tríos o swingers.

-Los tríos entre amigos funcionan mejor cuando no hay ataduras sentimentales entre ellos.

-El uso del condón, punto clave a la hora de llevar a cabo esta práctica sexual. Entre parejas puede no haber, pero evita que hayan penetraciones sin protección con el otro.

-Hacerlo en un espacio neutral. No compartir cama conyugal o espacios que la pareja frecuenta.

-Es importante que al escoger compartir con tu pareja la entrada de un tercero (hombre o mujer) en su intimidad estés cómoda con tus valores y actitudes personales. Si no es así, no te permitirás disfrutar el momento y vivirás una situación de mucha angustia, culpa y auto reproche.

-En la vida real, no todo está bajo control y suele suceder que el haberte imaginado el momento y la situación perfecta no se concreta como lo esperabas. Tienes que estar abierta a que puede existir una gran decepción y fracaso.

-Si decides llevar acabo un trío con tu pareja te recomiendo ampliamente vivir esta experiencia como algo físico, placentero y excitante. No intentes ir más allá de lo físico e involucrarte emocionalmente con el otro, al cortejar o hacer insinuaciones más allá de lo sexual. Esto podría ser un motivo para lastimar tu relación.

Agencias