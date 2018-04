El transporte público en el sur: En San Francisco también se sufre

abril 11, 2018 - 11:15 am

El municipio San Francisco del estado Zulia es el hogar de aproximadamente quinientos mil habitantes y lo conforman siete parroquias y treinta y dos sectores populares. Es quizás el kilómetro cuatro el sitio del municipio donde convergen todas las rutas interurbanas de transporte público que trabajan para que movilizar a los ciudadanos.



En el kilómetro 4 convergen rutas propias del municipio San Felipe, Los Cortijos, La Polar, Silencio, Sierra Maestra, Carabobo, El Callao, Santa Fe, o bien que lo comunican con otras zonas del estado como La Cañada de Urdaneta, La Concepción, Circunvalación 2, Rosario de Perijá y hasta rutas clandestinas que viajan a Colombia.

Sin embargo, la mayoría de las unidades de transporte se caracterizan por ser “carritos” con puestos para cinco personas o microbuses particulares, que, por el alto costo de cauchos y repuestos, escasean en sus labores como si de algún rubro alimenticio se tratara.

Mercedes Casanova, expresó que llega más de una hora tarde a su lugar de trabajo en un reconocido centro comercial ubicado entre la avenida La Limpia y el final de la Circunvalación 2 por la falta de transporte y en varias oportunidades ha tenido que faltar a su jornada por la escasez de efectivo. “Me cuesta agarrar carrito de la 2 porque no quieren cumplir la ruta completa ni ofreciéndoles más dinero”.

En vista de la poca presencia de unidades, ha aflorado el llamado ingenio del venezolano y han improvisado camiones de carga pesada con banquetas dentro de la cabina y techos de metal o trapos para “proteger” a los usuarios del sol inclemente.

De igual forma, Wilmer Montero, habitante de La Polar comentó en la parada de la ruta en el kilómetro 4 que ha tenido que pagar hasta 10 mil bolívares hasta el centro de Maracaibo. “Encima de que tengo que pagar tanto, tengo que irme en chirrincheras como un animal, no es justo para nadie vivir así. He visto hasta mujeres con niños viajar de esta forma”.

En suma, las “horas pico” del día se convierten en un calvario para los usuarios que buscan llegar a sus trabajos o sitios de estudio, en su mayoría, en el municipio Maracaibo. No obstante, la hora de retorno, en las horas de la tarde son las más penosas para los habitantes del municipio, pues, al caer la noche, el costo del pasaje es incrementado por los choferes y llegar a las casas puede costar entre 15 mil y 20 mil bolívares en efectivo. “Si no te gusta, no te vais” es la respuesta que le dan al usuario cuando intentan reprochar el aumento injustificado.

Cabe descatar, la modalidad de transporte Bus Metro Mara o el “bus rojito” como se conoce en la jerga popular, ha sido de gran ayuda para sustentar la demanda de usuarios, pero no ha dado abasto ni siquiera en las rutas especiales (dos buses unidos con un acordeón) por lo que las colas en la parada pueden ser de más de una hora de espera.

Rosángel Galbán/Pasante

Noticia al Día