El gran Martín Elías y Percy Sledge la voz de “Cuando un hombre ama a una mujer” murieron un 14 de abril (Videos)

abril 14, 2018 - 5:57 am

Valledupar, 18 de junio de 1990 – Sincelejo, 14 de abril de 2017),1​ más conocido como El Gran Martín Elías, fue un cantante de música vallenata, hijo del también cantante y compositor Diomedes Díaz.2​ Hizo parte de la generación de músicos que conforman la llamada Nueva Ola del vallenato. A su fanaticada se le denominaba martinistas.

Martín fue propietario de la Organización Musical Martín Elías Díaz S.A.S. y Rastafari Music, empresa de producción musical que ha grabado a artista

Valledupar, 18 de junio de 1990 – Sincelejo, 14 de abril de 2017),1​ más conocido como El Gran Martín Elías, fue un cantante de música vallenata, hijo del también cantante y compositor Diomedes Díaz.2​ Hizo parte de la generación de músicos que conforman la llamada Nueva Ola del vallenato. A su fanaticada se le denominaba martinistas.

Martín fue propietario de la Organización Musical Martín Elías Díaz S.A.S. y Rastafari Music, empresa de producción musical que ha grabado a artistas como Luis Mario Oñate y Rafael Santos Díaz.

Martín Elías se había presentado en la mañana del 14 de abril de 2017 en Coveñas y se encontraba viajando en su camioneta hacia Cartagena para encontrarse con su esposa y sus hijos, cuando sufrió un accidente de tránsito a las 7:30 de la mañana del viernes 14 de abril de 2017 en la carretera que de Tolú conduce a San Onofre, Sucre, corregimiento de Aguas Negras. De acuerdo con las autoridades de tránsito, el accidente se produjo cuando transitando en exceso de velocidad la camioneta trató de esquivar una motocicleta. El cantante quien no llevaba puesto el cinturón de seguridad sufrió trauma cerrado de tórax, fracturas en una costilla que le afectaron un pulmón, así como fracturas en huesos de la pelvis. Fue trasladado al hospital de San Onofre, de donde fue trasladado a la clínica Santa María de Sincelejo, fue intervenido quirúrgicamente, pero falleció a las 12:45 p.m.

Percival Tyrone Sledge (Leighton, Alabama, 25 de noviembre de 1940- Baton Rouge, Luisiana, 14 de abril de 2015)​ fue un cantante estadounidense de soul y blues.

Sledge fue una de las figuras clave del soul y uno de los pioneros del llamado country soul a finales de la década de 1960. Se le conoce mundialmente por su interpretación del tema When a Man Loves a Woman (1966), que fue el único número 1 de toda su discografía. Su admirable voz le llevó a la inmortalización de dicho tema, aunque también obtuvo otros grandes éxitos en la década de 1970, como I’ll be your everything y Sunshine.

En 1987 obtuvo otro éxito internacional cuando su tema de 1966 “When A Man Loves A Woman” se utilizó en un anuncio de la famosa marca Levi’s.

Por su repercusión como figura de la música, fue incluido en el Rock and Roll Hall of Fame en 2005.

Falleció el 14 de abril de 2015, a los 74 años, en su residencia de Baton Rouge (Luisiana), debido a un cáncer hepático.

Wikipedia