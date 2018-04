FBI registra las oficinas del abogado personal de Trump: Hallan pagos a la actriz porno Stormy Daniels

abril 9, 2018 - 4:48 pm

El FBI ha registrado este lunes en Nueva York las oficinas de Michael Cohen, abogado personal desde hace años del presidente, Donald Trump, y se ha incautado de documentación sobre diferentes asuntos, incluidos los supuestos pagos del letrado a una actriz de cine porno, Stephanie Clifford.

Esta mujer, más conocida por su apodo, Stormy Daniels, asegura haber mantenido una relación sexual con Trump hace años, y haber recibido un pago de 130.000 dolares por parte de Cohen para no contar su historia antes de las elecciones presidenciales de 2016. Tanto Cohen como la Casa Blanca lo han negado.

El abogado de Cohen, Stephen Ryan, ha asegurado haber sido avisado por fiscales federales de que la operación había sido ordenada por el fiscal especial Robert Mueller, que investiga los presuntos lazos de equipo de campaña de Trump con el Gobierno ruso. Sin embargo, el diario The New York Times asegura que la operación ejecutada hoy no está directamente relacionada con este asunto.

Agencias