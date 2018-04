El comediante Will Ferrell sufrió un aparatoso accidente automovilístico

abril 13, 2018 - 12:51 pm

El actor Will Ferrell sufrió un fuerte accidente de auto la noche del jueves 12 de abril.

De acuerdo con TMZ, el primer medio en reportar la historia, el comediante de 50 años iba en su camioneta SUV negra con otros dos pasajeros alrededor de las 11 pm cuando otro vehículo lo golpeó “por un lado”. El choque, registrado en Orange County, causó que el auto de Ferrell se volcara.

TMZ señala que el actor no iba conduciendo, sino su chofer.

Bomberos, patrullas de caminos y personal de emergencia atendieron el accidente. Imágenes compartidas por TMZ muestran al protagonista de Daddy’s Home hablando por celular mientras es llevado en un ambulancia. Él y los otros pasajeros fueron llevados al hospital para revisión. Sin embargo, las noticias al respecto no mencionan heridas específicas.

Un representante de Ferrell comentó a TMZ que el actor fue dado de alta y que no sufrió “daños significativos”. El representante afirmó que estaba bien.

El jueves previo al accidente, Will había asistido a un evento en San Diego, el “Glam Up the Midterms”. Ahí el actor se disfrazó de su personaje Ron Burgundy en Anchorman y tomó el escenario junto a Billy Eichner.

Agencias