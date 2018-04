El colombiano James Rodríguez presenta molestias y se perderá el juego de hoy del Bayer Múnich

abril 28, 2018 - 8:23 am

El colombiano James Rodríguez no fue parte del entrenamiento del viernes del Bayer Múnich por presentar molestias físicas, y se ausentará en el juego de hoy ante el Frankfurt por la 32da jornada del fútbol alemán.

El director técnico bavaro, Jupp Heynckes aseguró que el cafetero no estará disponible en el compromiso en el Allianz Arena. “El colombiano no está al cien por ciento y es mejor no arriesgar; por eso trabajó este viernes en el gimnasio”, dijo el estratega alemán, para recuperarlo y tenerlo a punto para la vuelta de semifinales de Champions. James recibió elogios en el encuentro de ida de la Liga de Campeones.

Bayern Múnich, que se proclamó campeón de la Bundesliga, recibe hoy la visita del Frankfurt a partir de las 9:30 a.m., y espera sumar su 26ta victoria en el campeonato. Heynckes quiere lograr nuevamente el triplete como lo hizo en el 2013. El club bavaro también tiene pendiente la final de la Copa alemana, y precisamente ante el rival de hoy, que puede ser una previa de ese encuentro que se realizará el 15 de mayo.

A recuperado su nivel

James Rodríguez ha destacado esta temporada 2017-18 con el equipo alemán, donde ha anotado seis goles (Bundelisga) , y ha repartido 13 asistencias (todas las competencias) en 2.289 minutos disputados.

Noticia al Día