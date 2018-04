El billete de un dólar que ha reabierto el caso de una niña desaparecida en 1999

abril 1, 2018 - 9:48 am

Hace 19 años, Mikelle Biggs, una niña de 11 años, estaba jugando con su hermana delante de su casa. Apareció en la calle un camión que vendía golosinas y helados y la niña pequeña se acercó mientras su hermana mayor entraba en casa para coger algo de abrigo.

Apenas un minuto después su familia encontró la bicicleta de Mikelle tumbada sobre la acera, las monedas en el suelo y la niña se esfumó sin dejar rastro. Todo esto ocurrió el 2 de enero de 1999 en Mesa, una localidad del estado de Arizona. Y desde aquel momento su familia lleva luchando para conseguir saber qué pasó con ella.

Se registraron múltiples camiones de venta ambulante, se investigó a una decena de personas con antecedentes por delitos sexuales y se analizaron cientos de pistas. Pero nunca se llegó a abrir una línea de investigación sólida. La familia de Mikelle ya prácticamente había perdido la esperanza hasta ahora, cuando un billete de un dólar ha dado un vuelco en el caso. En el borde del mismo había una inscripción a mano: «Me llamo Mikel Biggs, fui secuestrada en Mesa (Arizona) y estoy viva».

El billete fue entregado por un hombre el pasado 14 de marzo en la comisaría de Neenah, a más de 2.000 kilómetros de la localidad de Arizona donde se vio por última vez a Mikelle en 1999. Según comentó a los agentes, el billete estaba entre los que habían donado a las Girls Scouts que coordinaba. Aunque el nombre de la niña está mal escrito, las fuerzas de seguridad le han dado credibilidad como pista y han reabierto el caso. El billete ha viajado desde Wisconsin hasta Arizona para que pueda ser analizado por el equipo que ha estado trabajando para esclarecer la desaparición de Mikelle durante los últimos años.

«Seguimos recibiendo pistas de vez en cuando, y hacemos un seguimiento hasta que no hay por donde seguir»,a asguró a la cadena ABC Steve Berry, uno de los detectives de Mesa. En este caso, según reconoce el propio Berry, «no hay forma de rastrear dónde ha estado ese billete de un dólar o de dónde viene». Lo que sí saben es que el fue puesto en circulación diez años después que desaparición. La policía está tratando de «hacer todo lo posible para comparar la escritura e incluso rastros de ADN», según ha comunicado la hermana de la niña desaparecida. Pero ella ya no confía . «No creo que se parezca a su letra ni creo que ella escribiría mal su propio nombre», asegura rotunda Kimber Biggs, en la cuenta Justice for Mikkelle Biggs que ha abierto en Facebook. «Creo que lo más probable es que sea un engaño y, si es así, sería devastador. En el mejor de los casos, conduciría a alguien que sabe algo, pero una vez más, no quiero hacerme ilusiones», añade.