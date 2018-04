¡Otro récord! El Bayern Múnich se consagra campeón de Alemania por sexta vez consecutiva

abril 7, 2018 - 11:34 am

El Bayern Múnich se coronó este sábado campeón alemán con una victoria a domicilio ante el Augsburgo (1-4), equipo donde milita el venezolano Sergio Córdova, con goles del francés Corentin Tolisso (32′), el colombiano James Rodríguez (38′), el holandés Arjen Robben (82′) y el alemán Sandro Wagner (87′).

Con este triunfo, el Bayern es inalcanzable para el segundo clasificado, el Schalke 04, a falta de cinco jornadas para que termine la Bundesliga.

La nueva conquista del título alemán representa otro récord para el Bayern, que ha logrado su sexta Bundesliga consecutiva, igualando en los clubes europeos a la Juventus de Turín que también tiene seis pero está encaminada a la séptima corona liguera.

Por el Ausburgo descontó Niklas Süle en propia puerta (18′), en una jugada que tuvo como protagonista al criollo Córdova que disparó al arco pero en última instancia Süle desvió y empujó el esférico.

Congratulations to Bayern on their sixth consecutive Bundesliga title! 🎉🏆🏅#UCL pic.twitter.com/tsziculFiE

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 7 de abril de 2018