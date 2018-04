EEUU ha deportado a 150 venezolanos en el último año

abril 25, 2018 - 1:01 pm

La Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos ha deportado a 150 venezolanos en el año fiscal 2018, entre ellos 9 este mes, cuando el vicepresidente Mike Pence estaba en Lima, Perú, para la Cumbre de las Américas, donde prometió hacer “todo lo que esté a nuestro alcance para apoyar a los que huyen de la tiranía”.

La información la publicó El Nuevo Herald. “Desafortunadamente, muchos venezolanos aquí no tienen residencia permanente, no son ciudadanos estadounidenses, no tienen visa, pero tienen temor de regresar a Venezuela”, dijo Adriana Kostencki, abogada de la Asociación Venezolana-Americana de Abogados, en Miami, según este medio.

“Es luchar contra un gobierno que no ha sido muy amistoso con la inmigración” dijo Kostencki.

