Dolar Today ya no es referencia para la compra y venta de verdes en Venezuela

abril 2, 2018 - 1:33 pm

Los compradores y vendedores de dólares se quedaron como hijo huérfano y la desesperación y desorientación invaden a más de uno: DolarToday ya no es la referencia para la compra y venta de verdes en Venezuela.

“No sé qué pasa. Todo es una locura. Nadie se está rigiendo por los cálculos de DolarToday que hasta hace poco era lo que nos guiaba, ante el control cambiario del Estado. Por ejemplo, hoy la página dice que cada dólar está en Bs. 235.344, 77, pero la gente lo está vendiendo hasta en 300 mil bolívares. Nadie tiene una guía, cada quien le coloca el precio que le da la gana”, explica Hilda Roas, una compradora.

Mientras, tuiteros como @alexagomez2000 recogieron el drama en una sola pregunta: “¿Alguien que me explique por qué el dólar ahora se vende al mejor postor y Dolar Today ya no es referencia?”.

Nadie responde y las incógnitas se apoderan de los marcadores ¿En cuánto vendemos los dolaritos entonces?