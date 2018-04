Diez frases para recordar a Simone de Beauvoir a 32 años de su muerte

abril 14, 2018 - 6:10 am

La filósofa francesa Simone de Beauvoir falleció el 14 de abril de 1986. Figura indispensable de la lucha por los derechos de la mujer, la escritora y activista es autora de libros como El segundo sexo, considerada una obra fundamental del feminismo.

Simone de Beauvoir nació en el seno de una familia burguesa y desde muy temprana edad destacó por sus inquietudes intelectuales. Su pensamiento se enmarca en los movimientos del existencialismo ateo y el feminismo, en el que se convirtió en todo un referente. Fundadora de la Liga de los Derechos de la Mujer, Beauvoir fue una intelectual y escritora comprometida. Su primera novela, La invitada, se publicó en 1943. Después le siguieron varias obras como Los mandarines o El segundo sexo, en el que analizó la situación de la mujer desde la biología, el psicoanálisis y el marxismo.

A continuación, recordamos a la filósofa francesa a través de 10 de sus citas más emblemáticas.

LA FELICIDAD

“Las personas felices no tienen historia”

LA BELLEZA

“La belleza es aún más difícil de explicar que la felicidad”

EL ENCANTO

“Encanto es lo que tienen algunos hasta que empiezan a creérselo”

LOS PREJUICIOS

“Es absolutamente imposible encarar problema humano alguno con una mente carente de prejuicios”

MACHISMO

“El problema de la mujer siempre ha sido un problema de hombres”

LA CULTURA

“Es lícito violar una cultura, pero a condición de hacerle un hijo”

LA VIDA

“Vivir es la voluntad de vivir”

LOS ESCÁNDALOS

“Lo más escandaloso que tiene el escándalo es que uno se acostumbra”

LA MUERTE

“La muerte es un accidente, y aún si los hombres la conocen y la aceptan, es una violencia indebida”

LA MUJER Y EL AMOR

“El día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida y no un peligro mortal”

lavanguardia.com