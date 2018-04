Desde la terraza (Josué Carrillo)

abril 13, 2018 - 3:00 pm

Desde la terraza del edificio Avenida 4 la vida es otra. Puntual a las 6 de la tarde llegué con María. Nos recibió Marinela Acevedo con la cordialidad de una anfitriona fogueada en el oficio. Conocimos a Jesús Faría: nervio, músculo y corazón motor de la productora audiovisual Clap Media TV (Celebrando 7 años de vida). Había una brisa fresca. A las 7 corrieron el techo plegable. Quedamos bajo las estrellas. Una de ellas entró alumbrada en sonrisas – como siempre – Goya Sumoza nunca pasaría por alto. De nuevo volví a tener esa discusión interna conmigo mismo, el yo con yo. Me pregunté ¿por qué no me levanto a saludarla? ¿Por qué no decirle gusto en conocerla? ¿Por qué no hablarle de la admiración por su trabajo, por su constancia y por su hermosa voz?. Igual pasa la noche, cuatro cubalibres dos Vicerroy y la calidez de María me desalojan de mis dilemas con la estrella, Goya. ¡Será en otra oportunidad!. A nuestra espalda se asoma el pico de las torres de la iglesia Corazón de Jesús. Una valla remollejúa del señor Alaimo me roba el horizonte de una ciudad a la que siento palpitar, una ciudad que se retuerce, que padece tantas penurias. Veo a Laurita Salazar y su marido Víctor Mónaco. Les saludo, siento son mis amigos de toda la vida. Un chico de pelo largo y jeans ajustados ¿o mejor decir, incrustados? actúa con la delicadeza de Julia Roberts. Caigo en cuenta que soy la persona de mayor edad entre 70. María me hace sentir que tengo 30. Se extinguen las horas. Estoy en un sitio por donde paso a diario, pero, ahora desde un lugar especial: desde la terraza el viento de la noche me abraza, sacude y conmueve y se lleva lejos todo mi dolor, todo mi sufrir.

Josué Carrillo