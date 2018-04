De Interés: es que no pude porque… (María Elena Araujo Torres)

abril 5, 2018 - 1:54 pm

Dicen que desde que se inventaron las excusas todo el mundo queda bien. El caso es que incluyen una serie de situaciones que van en detrimento de la fluidez en la vida cotidiana, desde evitar los compromisos contraídos, los deberes, hasta la responsabilidad de cumplirnos y cumplir.

Hay (o habemos) quienes usan diversas artimañas para evadir la palabra ofrecida o los deberes a cumplir. Muchas veces impera la flojera, el dejar para mañana hacer las tareas que debemos realizar hoy. Y muchas veces ni siquiera para mañana, a veces es nunca.

Se tienen excusas también cuando falla alguna acción y responsabilizamos al que esté más cerca o a quien creemos que realmente es culpable de nuestra falla, sin siquiera intentar tratar de entender que todo lo que nos incumbe es absolutamente nuestra responsabilidad, solo que la falta de organización y planificación conlleva a resultados al azar alejados de la optimización, o por lo menos de lo adecuado.

Desde incumplir con las tareas asignadas en la escuela hasta en el trabajo incluye esta mala costumbre para la persona en cuestión, quien afecta en muchas ocasiones a quienes estudien o trabajen con él o ella. En la parte académica conocemos de personas que incluso se han graduado en alguna universidad a costa del trabajo de compañeros para realizar los trabajos, exposiciones, incluso para ayudarles en los exámenes. Y en los trabajos ni se diga. Incluso entre quienes han conformado sociedades para trabajar o impulsar algún proyecto, suele haber quien carga con la mayor responsabilidad y quienes sólo aparentan hacerlo. No ocurre en todos los casos pero es bastante usual.

En lo personal sobran los ejemplos. Ir al médico a realizarse chequeos preventivos, planificar y hacer una dieta sana para mejorar la salud y mantener un peso adecuado, hacer una limpieza profunda en algún espacio de la casa, visitar al odontólogo para realizarse chequeo preventivo o curativo, iniciar cualquier tarea personal pendiente.

Y cuando se trata de relaciones interpersonales, ya sea con la pareja, la familia, amigos, compañeros de estudio, trabajo o eventuales, entonces la situación es más notoria en virtud de que la propia conducta irresponsable genera dificultades o problemas a los demás. Y aunque cada quien es responsable de sus propios actos, de alguna manera pueden salir perjudicados por el incumplimiento en situaciones domésticas o más complejas.

Las excusas son una forma poco grata de mentir pues por lo general incluyen argumentos falsos o en su defecto medias verdades que en nada benefician la situación evadida o no cumplida. Se termina en círculo vicioso donde se cultiva la falta de credibilidad, el rechazo del prójimo, y lastimar a quienes resulten afectados.

A veces se inventan excusas por cortesía, como cuando se evita asistir a algún evento social donde no se quiere estar, casos que suelen ser abundantes, pero indudablemente resulta más válido aunque sea mentira.

Sin embargo, cuando se inventan excusas para justificar irresponsabilidades con nosotros mismos y con otras personas, entonces la situación genera consecuencias dañinas, como cuando se debe seguir un régimen alimenticio por salud y no se realiza. O cuando se deben cumplir tareas domésticas y no se realizan.

La verdad es que nadie es perfecto y seguramente se fallará en diversas situaciones, lo importante es no convertirlo en hábito, evitar asumir como costumbre la excusa, tratar de resolver cualquier caso que tengamos que resolver aún con las fallas que conlleven, así se vive un poco más feliz.

María Elena Araujo Torres