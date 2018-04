De 24 horas, los zulianos pasan hasta 18 sin luz por constantes apagones

abril 22, 2018 - 1:48 pm

Durante los últimos cuatro días el tema de la luz ha puesto de cabeza a los zulianos, parece que descansar es imposible de día y de noche ya que la zozobra de los bajones y apagones mantiene en vilo a los ciudadanos.

Desde el apagón masivo del miércoles, causado por la falla en la línea Yaracuy-El Tablazo, los zulianos no han tenido paz ni tranquilidad. El cronograma de administración de carga de Corpoelec no ha servido para mayor cosa, ya que los eventos son inesperados.

Sólo el sábado, se registraron más de 20 bajones en los municipios Maracaibo y San Francisco, sin contar los constantes cortes de 3 a 4 horas y a veces con intérvalos de 1 hora, entre cada uno de ellos.

Una vecina del sector 18 de Octubre comentó a Noticia al Día que a estas a lturas solo sufre la molestia del calor pues dice que “ya no tiene nada que perder”. “El mes pasado se me dañó la nevera, el aire, el ventilador y hasta sin bombillos me he quedado en la casa”.

La noche de este sábado, se caldearon los ánimos en varios sectores de la ciudad, uno de ellos fue La Limpia, a la altura de Papelerías Ramírez, donde los vecinos “incendiaron la calle”, tras pasar 18 horas sin luz.

En Bella Vista, Zapara, La Paragua, Las Playitas, Delicias, resonaron las cacerolas hasta pasadas las 12 de la noche, cuando el sueño, el calor y el cansancio terminó por derrotar a los manifestantes.

Por su parte, en San Francisco los focos de protesta fueron múltiples, en sectores como Sierra Maestra, El Caujaro, La Popular, La Polar, Sol Amado, Los Cortijos, también trancaron las calles para expresar su molestia ante lo reiterativo de la falla.

Noticia al Día