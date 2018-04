Datanálisis: Lorenzo Mendoza y María Corina Machado desplazan el liderazgo de la MUD

abril 2, 2018 - 11:36 am

La firma Datanálisis expuso este lunes los datos de su más reciente estudio ante los posibles escenarios políticos que protagoniza el país. En una encuesta realizada del 15 al 27 de marzo con un margen de error de 3,70% y un nivel de confianza del 95%, da lugar a los posibles espacios de liderazgos de la política nacional.

Para este grupo de expertos, en el reciente estudio destacan los independientes como el segmento político más robusto de la población con un 41,4% debido a la decepción y repulsión de los votantes hacía los partidos tradicionales, seguido de los opositores que representan alrededor de un tercio de los entrevistados con 34,6%, mientras el grupo oficialista está cercano al 19%.

Ante una contienda en la que se llame a unas primarias los encuestados de quienes se definen como opositores se decantaron por alternativas distintas al liderazgo tradicional opositor. Precisamente, Lorenzo Mendoza alcanza el 11,9%, seguido de María Corina Machado con el 6,5% y continúa Leocenis García con 5,9%, por encima de liderazgos tradicionales como Henrique Capriles (3,4%), Henry Ramos Allup (3,2%), Leopoldo López (2,7%), Antonio Ledezma (2,0%) y Julio Borges (0,4%). Aunque la opción “ninguno o no votaría” alcanza 24,6 %, “no sabe” 21,6 % y “no contesta 4,4%.

Cuando se consultó de forma espontánea solamente a quienes se llaman a sí mismos “independientes” la resistencia a participar sube 60%, y entre quienes votarían en unas primarias lo harían por Lorenzo Mendoza (6,1%), Leopoldo López (2,4%), María Corina Machado (1,5%), Leocenis García (1,3%), Eduardo Fernández (0,6%) y Manuel Rosales (0,6%)

Tomando en cuenta las inhabilitaciones, se colocó un escenario en el existan unas primarias en las que participen Henry Ramos Allup, Henry Falcón y Leocenis García, el resultado se complica para Falcón.

En el voto opositor tendría 27.3%, y Leocenis tendría la segunda plaza, siendo su empuje un probable rechazo a la dirigencia tradicional más que un apoyo nominal, sin embargo se perfila como la competencia más cercana a Falcón con el 26,2%, todo esto enmarcado en una participación en sus grupos naturales que no sería abrumadora. Mientras Henry Ramos tendría 12,8 %.

Cuando la pregunta se hace solo a los independientes, estos se agrupan de la siguiente forma Henry Falcón (28%), Leocenis García (13,7%), y Henry Ramos Allup (5,2%).

La encuesta muestra un rechazo a la clase política tradicional, y el surgimiento o crecimiento de liderazgos distintos a la MUD, incluyendo el de Falcón, Lorenzo Mendoza, y la dirigente de Vente Venezuela, María Corina Machado. Por último el empresario y periodista Leocenis García que goza del respaldo de su Movimiento ProCiudadanos, integrado en su mayoría por jóvenes estudiantes y de la resistencia, con un discurso liberal, que defiende la libre empresa y la iniciativa individual. Leocenis García según la encuesta es percibido principalmente como independiente o en su defecto opositor.

El estudio de Datanalisis afirma que existe una intención baja de participación si se considera sólo al grupo de “muy dispuestos” como votantes duros que solo alcanza el 33,0%. De manera esperada, los menos dispuestos a participar son opositores y no alineados que se proyecta con el 18,1%, que están influidos por el llamado de la dirigencia opositora a no legitimar este proceso, además del desgaste natural o el temor de la no transparencia en el proceso.

El Nacional