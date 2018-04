Cualquiera que resulte electo presidente de la República debe juramentarse ante la Asamblea Nacional: Omar Barboza

abril 9, 2018 - 5:15 pm

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Omar Barboza, manifestó que quien resulte electo como Jefe de Estado en los comicios del 20 de mayo, debe juramentarse ante este parlamento, el cual, a su juicio, es el órgano legítimo en representación del pueblo de Venezuela para tal fin.

La reflexión la hizo Barboza durante una conversación en exclusiva con NAD, a propósito de la pregunta que se le hiciera sobre si la AN juramentaría o no al candidato Henri Falcón, de ser electo presidente el próximo 20 de mayo del presente año, tomando en cuenta sus recientes declaraciones en las que señala que de ganar los comicios iría a la AN para llevar a cabo su proclamación.

“Cualquiera que resulte electo presidente de la República debe juramentarse ante la Asamblea Nacional (AN) que es el órgano legitimo en representación del pueblo de Venezuela, y a quien constitucionalmente le corresponde tomarle el juramento a un presidente electo”, explicó Barboza.

En este sentido, el diputado aseguró que si la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) llegase a proclamar al presidente electo, estaría usurpando un papel que no le corresponde. Ratificó que este órgano no es un poder plenipotenciario, ya que la soberanía descansa en el pueblo y éste es el único que, de acuerdo a la Constitución nacional, puede llamar a una Constituyente, y en su opinión, este parlamento, elegido el pasado 30 de julio de 2017, no fue convocado por la mayoría de los venezolanos, sino por decreto del presidente, Nicolás Maduro, acción que calificó como un acto ilegitimo.

Rechazo de elecciones del 20M

Sin embargo, aclaró que el evento electoral que se efectuará el próximo 20 de mayo “es un proceso que no reúne las condiciones de una elección libre y transparente, ya que las condiciones en las que se va a desarrollar no permiten que se ejerza el voto para elegir, sino para reelegir al presidente Maduro”, a quien calificó como “la causa de la crisis” que actualmente vive el país.

“Nuestra oposición es que dichos comicios solo servirán para para profundizar la causa de la crisis. Van a dividir más a los venezolanos y no van a resolver ninguno de los problemas que estos están padeciendo”, sentenció el presidente de la AN.

Barboza reafirmó que lo más conveniente a los intereses nacionales es que las elecciones del 20M sean aplazadas y se convoquen nuevamente con tiempo suficiente, y estén acompañadas de condiciones “transparentes” para que todos puedan participar y el pueblo decida que quiere para el futuro de Venezuela.

“La opinión pública nacional e internacional sabe que el presidente que resulte electo este año, tomará posesión en enero de 2019, por tanto, no se justifica que se adelante una elección a estas alturas, y en el supuesto negado que gane un candidato que no sea el presidente Maduro, deba esperar hasta el año siguiente para tomar posesión de su cargo, lo cual es un total absurdo”, precisó.

Sobre las posibilidades de que la otra parte de la oposición venezolana, que decidió no participar en el venidero evento electoral, trabaje con Henri Flacón en su gobierno, en el caso de que este llegase a Miraflores para dirigir los destinos de la nación, el presidente de la AN destacó que “todo lo que vaya en favor del país, contará con el apoyo y colaboración de todos los venezolanos. Pero, señaló que el candidato debe reflexionar sobre mantenerse en este proceso, porque, según su opinión, corre el riesgo de darle legitimidad a unas elecciones, donde las condiciones aparentemente favorecen al presidente Maduro.

Cabe destacar que recientemente, durante su visita al Zulia, Henri Falcón señaló que varias encuestadoras reconocidas del país lo dan como ganador con un 41%, mientras que el candidato oficialista obtendría una derrota con un 34% de los votos, y que el 65% de la población estaría dispuesta a participar en el proceso del 20M. En consecuencia, Omar Barboza invitó a Falcón a recordar que cuando era candidato a la Gobernación de Lara, en las encuestas estaba ganando por 20 puntos, pero perdió por una cifra similar.

Sanciones solicitadas por Maikel Moreno contra el “TSJ en el exilio”

Por otro lado, Barboza calificó como investigación política y no jurídica con todas las formalidades, la petición del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno al Fiscal General de la República, Tarek William Saab de perseguir con la ley al autodenominado “TSJ en el exilio”, nombrado por la AN. “Evidentemente se trata de perseguir a magistrados que fueron designados legítimamente por la ANC y que deberían estar en el TSJ ejerciendo su posición y no en el exilio a consecuencia de ser perseguidos políticos”, comentó.

Asimismo, reafirmó que las investigaciones por corrupción en contra de funcionarios de Pdvsa han sido tardías. Acotó que esos casos fueron denunciados años atrás por la AN y que el gobierno hizo caso omiso. “Nosotros tenemos en actas y declaraciones públicas estas denuncias tiempo atrás, pero nos parece muy bien que se haga justicia, aunque sea tardía”.

Finalmente, el presidente de la AN, Omar Barboza le hizo un llamado al pueblo de Venezuela para que no deje de luchar por unas elecciones, que denominó como “libres y transparentes”, ya que, según su opinión, las del 20M no cuentan con estas cualidades. Además, le pidió al gobierno nacional que reflexione y suspenda estos comicios, “porque agravarán la crisis política, económica y humanitaria que vive el país.

Haroldo Manzanilla

Noticia al Día