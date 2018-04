Crutchlow se lleva el triunfo en el circuito de Argentina y se coloca líder de la MotoGP

abril 8, 2018 - 3:11 pm

El británico Cal Crutchlow (Honda RC 213 V) se adjudicó la victoria en el Gran Premio de Argentina de MotoGP, que se disputó este domingo en el circuito de Termas de Río Hondo, por delante del francés Johann Zarco (Yamaha YZR M 1) y el español Alex Rins (Suzuki GSX RR).

El triunfo le permite al británico colocarse líder del Mundial de MotoGP.

La jornada estuvo plagada de incidentes desde la primera hasta la última vuelta y en la que Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) fue sancionado en tres ocasiones.

El vigente campeón, el español Márquez, cruzó la línea en el quinto lugar, pero fue relegado al decimoctavo puesto después de recibir una sanción de 30 segundos por chocar con Valentino Rossi en un intento de adelantamiento. Su arriesgada maniobra acabó con el italiano en el suelo.

“Es bonito ganar. Tomé riesgos. En Austin intentaremos estar entre los cinco primeros y sumar el máximo de puntos posibles”, dijo Crutchlow, quien tomó el control de la carrera a dos vueltas del final.

El australiano Jack Miller (Ducati Pramac), quien partió de la pole position, acabó cuarto a cuatro segundos, por delante del español Maverick Viñales (Yamaha, 5to a 15 segundos) y el italiano Andrea Dovizioso (Ducati, 6to a 22 segundos).

Márquez, el mas rápido en los ensayos libres y el calentamiento, tuvo el mejor arranque. El cuatro veces campeón del mundo se puso por delante desde la segunda vuelta, antes de ser doblemente penalizado por un contrasentido en la parrilla de salida, y luego por empujar a su compatriota Aleix Espargaró.

#MotoGP RACE 🏁@calcrutchlow holds on to take his 3rd Grand Prix win and Honda’s 750th@JohannZarco1 runs him close with @Rins42 in third#ArgentinaGP pic.twitter.com/slrCiErtxc

— MotoGP™🇦🇷🏁 (@MotoGP) 8 de abril de 2018