“Con el número en la mano” los abuelos hacen las colas de la pensión

El Banco Bicentenario se ha caracterizado por ser el más concurrido por los beneficiarios de pensiones del seguro social y de la misión Amor Mayor, por ende, las distintas sedes se abarrotan en los tres días de cobro, de acuerdo al sistema implantado para agilizar el proceso: el 16 de abril pensionados con terminales de cédula 0, 5, 6 y 9; el 17 de abril los que tienen terminales 1, 4 y 8; y el 18 de abril los números de cédulas terminados en 2, 3 y 7, en el horario comprendido de 7:00 am a 4:00 pm. Ir el día correspondiente significa cobrar completo: 549,700 bolívares. Sin embargo, los usuarios informaron que el día de ayer (16 de abril) solo les pagó la mitad de la pensión.

Es el segundo día del pago de las pensiones, por lo que se hará un recorrido en dos sedes del Banco Bicentenario; en la sede de la Plaza de las Banderas la asistencia de personas es abismal. En los días de cobro los adultos mayores se apuestan desde el día anterior en horas de la noche para amanecer y “agarrar buen puesto”. Se caracteriza, según los usuarios, por ser el más desordenado a causa de su ubicación (el más céntrico de la zona sur). La fila abarca una cuadra entera.

Por otro lado, en la sede del Banco Bicentenario de Bella Vista, específicamente en la bajada de Pichincha, la afluencia es menor según lo describe Enrique Quintero residente de los Estanques, sector Pomona. “Solo vengo cuando necesito efectivo, pues tuve la suerte de conseguir la tarjeta y prefiero comprar así para no hacer colas” añadió. En esta sede hay resguardo policial desde muy temprano. No obstante, los cortes de energía han afectado el funcionamiento hoy, pues la luz se fue a las 06:30am; los usuarios aguardan afuera para ser antendidos en cuanto se restituya el servicio.

“Cuando vine a abrir la cuenta solo habían 5 personas, pero no me dieron tarjeta por falta de material. Los días de pago de pensión no atienden ni aperturas ni otros casos”, compartió Nereida González, habitante del sector Santa Lucía.

