Como Cleopatra (Josué Carrillo)

abril 26, 2018 - 10:49 am

Corre la puerta y me ve allí como Cleopatra: una niña tierna haciéndome la mano izquierda, untándome cremita y limando las uñas; a los pies, Jhonny, afanoso rebajando los callos, escudriñando los uñeros, no se esperaba jamás en la vida mi amigo y colega, Orlando Muñoz, encontrarme en ese lugar y en ese trance de Adonis, yo que gozo de cortarme el pelo bajo una mata de mango y, ahora, como una cortesía de mi jefe-amigo, Julio Reyes, estoy – insisto- como Cleopatra en Lago Spa a la espera de ver aletear sobre mi cabeza las tijeras mas elocuentes de Venezuela en manos del barbero-filósofo-escritor-poeta, Víctor Suárez. Saber de golpe que antes de mi ha acicalado hombres de la talla de Rómulo Betancurt, Alfredo Sadel, Mario Suárez. En hora y media dejo de ser yo o, al menos, me despojo de una vieja piel. Muñoz aprovecha para preguntarme de los amigos. Es como si me hablara para salir de dudas y confirmar que soy yo y no un fantasma, un espanto. Pienso en otros lugares como ese, donde he soñado estar: La bodeguita del medio, Paris y, ahora, Praga, la plaza de los mariachis en México y una tarde de lluvia en La colonia Tovar… si nos vemos por allí, Orlando, seguimos conversando, hermano. Josué Carrillo