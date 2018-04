abril 27, 2018 - 12:28 pm

Aixa López, presidenta del Comité de Afectados por los Apagones, dijo que durante el pasado fin de semana, registraron tres apagones y 65 bajones de electricidad en el estado Zulia, por lo que instó a las autoridades a solventar la situación, ya que no solo se trata del simple hecho de que se va la luz, sino de que se paraliza toda una región y el país porque estas fallas generan ineficiencia en el resto de los servicios.

“En el ámbito nacional, en este mes de abril tenemos 7 mil 788 fallas eléctricas reportadas, entre apagones y bajones. Solo el pasado fin de semana hubo 65 bajones y tres apagones en el estado Zulia. Los bajones son los que dañan los aparatos y esto hace que la gente se vea afectada en su día a día para proteger sus artefactos”, expuso López en rueda de prensa, transmitida por Globovisión y efectuada en Caracas.

Destacó que “no es que se va la luz, es que se paraliza todo un estado, todo un país porque no hay servicios, no hay puntos de venta, no hay efectivo, no puedes ir al colegio, las personas amanecen fatigadas, es una situación que repercute en el ciudadano”, declaró.

Noticia al Día