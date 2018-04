Comiquitas de la oposición (Luis Semprún Jurado)

abril 20, 2018 - 9:24 am

“Lo que está a la vista no necesita anteojos”

REFRAN POPULAR

“Camarita, camarita…, preocupado por usted ya que no lo vi la semana pasada, ni tuve noticias suyas. ¿Pa’qué tiene celular?” fue el saludo de Anacleto, mientras me sentaba a su lado. Los demás me saludaron con un ademán. “Como de costumbre, aquí conversando sobre los temas de actualidad en la política nacional, en la que los actores principales son los pseudo líderes de nuestra oposición apátrida y cipaya. Ahora las comiquitas no son de Tom y Jerry, como las que pasaron durante el golpe de estado del 2000 para que el pueblo no se enterara de lo que estaba pasando; ahora los protagonistas de las comiquitas son ellos y sus aliados extranjeros, y no dejan de hacer el ridículo. Fíjese que una ‘Asamblea Nacional en desacato’, es decir, que sus decisiones no tienen valor legal, destituye a magistrados del TSJ electos por la AN anterior y designa a unos usurpadores para ocupar su lugar, y éstos salen huyendo del país al enterarse que uno de ellos fue hecho preso. Pero a solicitud de sus secuaces extranjeros, se reúnen en los países conchas con la ex-fiscal de la República, que ellos reconocen como ‘en ejercicio de sus funciones’, para iniciar un antejuicio en contra de Nicolás, Presidente de Venezuela, y autorizan a la AN en desacato ese mencionado juicio. Lo cómico es que salen algunos diputados desubicados, como Guaidó, a dar declaraciones asegurando que ese juicio es relativamente rápido: (sic) ‘Con las investigaciones adelantadas por la Asamblea Nacional, las pruebas que tiene la fiscal (…) creo que puede ser un proceso relativamente rápido’. La pregunta que queda en el aire es: ‘¿No había ya la AN en desacato votado y declarado el abandono del cargo por parte de Nicolás como Presidente de la República el ocho o nueve de enero del 2017? ¿Cómo es que sigue en el cargo?’ Los únicos opositores que no votaron por esa mamarrachada fueron los de Avanzada Progresista porque sabían de su status legal. Entonces, ¿ahora que van a hacer, juramentarlo otra vez para luego destituirlo? Después dicen que los chavistas son los brutos. Mire camarita, los que, como usted y yo, hacen análisis internacional y nacional, saben que es lo que se traen entre manos con la reunidera allende de nuestras fronteras de esos leguleyos usurpadores y la corre caminos de Luisa. No se olvide como se apoderaron de las reservas depositadas en el extranjero, de Libia y de Siria. Con la excusa de ‘compartirlas’ con el ‘gobierno en el exilio’ se las robaron todas. Bue… amanecerá y veremos que pasará en nuestra amada patria

Ante este teatro, el bravío y noble pueblo venezolano se pregunta de dónde sacará esta gente tanto real para vivir en el extranjero y para tanta viajadera. Porque no sólo son los diputados viajeros, como Julio Borges y Florido, los que tienen que rendir cuenta al país sobre tanto viaje, sino la corre caminos de Luisa, su esposo, su séquito y los “picapleitos usurpadores” que dicen ser magistrados del TSJ, a pesar de saber que las decisiones de la AN en desacato son nulas de toda nulidad. Viven con sus familias en el extranjero, atacan a Venezuela y nadie dice quién los mantiene, porque del aire no viven. Los dipuviajeros y los profuviajeros solicitan sanciones y más sanciones contra el país. El ejemplo mas deprimente es el Vampi Ledezma, quién en una rueda de prensa en España declaró: “si se tienen que morir, millones de los que se quedaron en Venezuela, que se mueran, porque es la única manera de sacar a Maduro del poder”. Y el pueblo pasando necesidades. ¡Me iría demasiado!

El ridículo sería risible de no saber lo que se traen entre manos. Ante tanto error y tanto fracaso de lograr vencer con los votos del pueblo a Maduro, la nueva estrategia del imperio es que estos peleles lo destituyan y así formar un “gobierno en el exilio” que puedan usar en contra de las LEGITIMAS AUTORIDADES del país, a las que “desconocerían”. De ahí que el apátrida de Borges haya sacado a su familia al exterior y no piense regresar hasta que logren su cometido, porque sabe que aquí le espera un juicio por “traición a la patria” y por las miserias, a las que sus solicitudes, han hecho pasar al venezolano común. Y digo “venezolano común” porque ellos se creen superiores a todos los demás. Ellos son los inteligentes y los chavistas son los brutos. Bueno, no sabemos como logra mantener a su familia en el exterior porque ese no ha trabajado nunca, y como el pueblo ya conoce a sus verdugos, jamás le permitirá tomar el poder. Así que chuleará a los gringos “per secula seculorum”, si estos lo permiten.

La oposición canalla sigue con la cantaleta de la “ayuda humanitaria”, con todo lo que eso conlleva, y sigue insistiendo en que al país no le vendan alimentos, medicinas y cuanto producto se requiera comprar para salir de la situación a la que nos han llevado. Para ellos, la mal aplicada máxima de Maquiavelo es válida: “el fin justifica los medios”. Se olvidan de Simón Rodríguez que decía: “la fuerza material está en la masa… la fuerza moral está en el liderazgo y la orientación”. Se han dado cuenta que no tienen ni masa de pueblo, ni liderazgo, ni orientación; sólo ambición de poder. Dicen amar a la patria, pero la atacan y la agravian. El irrespeto es tal que niegan la sabiduría popular a la hora de decidir los destinos de ésta. Ellos son los que saben; ellos son los “nacidos para mandar”; ellos son los que deben conducir los destinos del país. “Olvidan” que ellos son el pasado ladrón y corrupto; el pasado torturador y asesino; el pasado plagado de dolor y miseria popular.

A todas estas, “el clan de usurpadores en el exilio” le pasó la papa caliente del juicio a la AN en desacato. ¿Qué tipo de juicio le va a hacer a un Presidente en ejercicio al que ya le habían declarado “abandono del cargo”? Porque, si había “abandonado el cargo”, ¿cómo hace para gobernar y por qué sigue en la presidencia?. Juan Guaidó, diputado a la AN en desacato, declaró en una entrevista en un medio televisivo nacional que “gracias a la intervención internacional, la AN ha logrado establecer esta decisión de antejuicio”. Es decir que si ahora le realizan un juicio es porque reconocen que nunca abandonó el cargo, ergo, es el Presidente de todos los venezolanos con el poder previsto en la CRBV, por lo que su solicitud de una Constituyente cumple con todas las de la Ley. Mientras tanto, la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana, con delegados de 23 países, arrancó este miércoles 18, en Ecuador, reconociendo la legitimidad del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela presidido por Maikel Moreno. ¿Dónde quedan los usurpadores? ¡Más claro no canta un gallo!

Lo que más risa me da es el argumento de todos esos ridículos con sus comiquitas de que “hay que sacar a los soldados cubanos que dominan a Venezuela”. Imagino que se referirán a ese “ejercito de médicos” cubanos que atienden la salud del pueblo como nunca lo hicieron nuestros médicos criollos, porque en el pasado a muchos de los nuestros se les inoculó el virus del individualismo: “cuánto tienes, cuánto vales”. En verdad no se que tipo de problema tuvieron con algún cubano que los rechazó, porque la cosa es personal. Sin embargo lo que si debo resaltar es la respuesta que el digno canciller cubano le dio a Mike Pence, en la “Cisma de Lima”, al recordarle que nación del mundo ha sido la única en utilizar armamento nuclear contra hombres, mujeres y niños indefensos, y cual nación defiende a quienes tratan de exterminar al pueblo palestino. ¿Quién será Tom y quién será Jerry?

