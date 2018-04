Comerciante, Hidrolago cobrándote ¡y con punto de venta y todo!

abril 4, 2018 - 1:30 pm

La Hidrológica del Lago de Maracaibo, Hidrolago, atiende cerca de 25 reportes de fallas y daños en el servicio, robos de tuberías o inconvenientes en la distribución del agua potable, según información otorgada por una fuente de la organización.

“A través de redes sociales, llamadas telefónicas y de forma personal, atendemos a los usuarios que requieren el apoyo de la empresa; les damos una fecha aproximada de respuesta dependiendo del tipo de solicitud”, explicó la trabajadora. “Cuando se reportan tuberías rotas, es cuando nos demoramos más, porque hay que buscar los implementos para las reparaciones. Esto puede tomar como dos o tres semanas”, añadió.

Al respecto de la distribución de agua en los sectores donde el servicio no es constante, la empleada de la institución expuso que “hacemos lo posible por llevar camiones cisterna hasta el sitio, de forma gratuita, y cubrir la necesidad. Movilizamos a varios equipos para garantizar la distribución del agua”.

Cobro del servicio de agua potable

Una unidad móvil de la institución se encarga de recorrer los establecimientos comerciales para solicitar el pago del servicio. “Sabemos que se dificulta llegar hasta las sedes, por eso se habilitaron seis funcionarios para llegar hasta los locales con un punto de venta y facilitar el proceso”, explicó la informante. Los empleados se encargan de hacer una planificación diaria para tener un mayor alcance y llegar a los distintos sectores de la ciudad.

Con relación al cobro de los usuarios particulares, la empleada acotó que “no se hace un seguimiento ni se presiona a la persona. Queda a criterio de cada ciudadano cumplir con su responsabilidad”. La fuente agregó que no se ha sancionado a las personas que no cancelan. “Sabemos que el servicio de distribución de agua no es consta

De forma extraoficial se logró conocer que, a diario, llegan aproximadamente 180 personas a las taquillas de la sede principal ­–ubicadas en el edificio empresarial Hidrolago, en la calle 84 Unión, nivel planta baja– para cancelar sus facturas.

Selene Rivero

Noticia al Día

Fotos: Mysol Fuentes