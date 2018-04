César Farías apunta a ser el nuevo director técnico de la selección de Bolivia

abril 23, 2018 - 3:10 pm

El venezolano César Farías será el nuevo director técnico de Bolivia luego de aceptar la oferta realizada por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), para asumir las riendas de la selección tras el despido de Mauricio Soria, según medios de comunicación locales.

Los detalles de la contratación se conocerán esta semana cuando se reúna el Comité Ejecutivo de la FBF en Cochabamba, una vez finalice el proceso de Soria, quien dirige a la selección desde 2016.

La idea de la FBF es que el criollo pueda dirigir a la selección en los partidos amistosos que sostendrán ante Estados Unidos y Corea del Sur, sin dejar de ser entrenador del club The Strongerst, y a finales de año dejé al equipo “aurinegro” para que pueda asumir formalmente la dirección del combinado boliviano.

Agregó que durante su estadía en Bolivia no se ha sentido como un extranjero por el cariño que le han mostrado. “Soy un indio de pelo lacio y moreno, como ustedes, por ello no me siento extranjero”.

Experiencia en su currículo como DT

En el plano internacional, César Farías ha dirigido al Club Tijuana de México, NorthEast United de la India, Cerro Porteño de Paraguay y más recientemente a The Strongerst, donde tuvo una primera etapa entre 2016 y 2017 y está última que comenzó el pasado mes de marzo.

Agencias