Henry Fuentes, invisible y poderosa presencia de lo sublime: Tributo al periodista ejemplar en primera persona

¿De qué manera mantienes viva la alegría, los momentos felices? Pues, al leer cartas ver fotografías que te trasladan a olores, sensaciones y lugares. Celebrar la vida de alguien que te llenó de grandes momentos, es la mejor manera de honrarlo. Mi padre y periodista, Henry Fuentes, partió del mundo terrenal hace 29 años y el 8 de abril, sería su cumpleaños número 67.

Mi mayor recuerdo feliz, a pesar de lo duro, con mi padre preso en Caracas, era recibir sus cartas en el colegio, para mí, era una fiesta cada vez que me decían que había llegado una. Desde ese momento en que yo tenía 11 años a punto de cumplir 12, guardo con mucho recelo esas cartas que leo y releo. Han crecido conmigo y me han enseñado a tratar de seguir el mejor camino, creyendo y aceptando cada situación de vida que se nos presenta a diario.

El periodismo, la política, la familia y la solidaridad, los llevaba impregnados en su ser, su modo de vida giraba en torno a esos elementos fundamentales. Adelantado a su época, visionario. Trabajador infatigable que cada mañana nos despertaba con el teclear de la máquina de escribir y el exquisito aroma del primer café del día. Así, desde mi niñez me empapé en el andar periodístico de mi padre Henry Fuentes, entregado al periodismo comunitario donde volcó su espíritu de solidaridad.

Periodista y militante político comprometido, desde los 14 años comenzó su pasión por la política y lucha de calle, también fue secretario juvenil del Partido Comunista de Venezuela (PCV). Recuerdo las reuniones en casa con varios personajes políticos como Guillermo García Ponce y Pompeyo Márquez; además fue candidato a diputado por la Nueva Alternativa. Acciones de riesgo acompañaron su andar y para todos sus amigos y familiares resultó una fatídica sorpresa, recibir la noticia de que Henry Fuentes había fallecido por negligencia médica en la emergencia de un hospital.

Dolorosa y incrédula noticia

No recuerdo la hora exacta, quizás las 10am, yo estaba en el colegio, quinto año de bachillerato, 15 años mi edad, cuando la directora me sacó del salón para decirme que mi mamá me buscaba.

Salí y me encontré con la reja que dividía los salones de las oficinas, mi mamá acompañada de su tía Amalia y un compañero de trabajo. Su rostro gritaba tanto pero su boca se ahogaba en esos gritos silenciosos y la mirada perdida. Abrieron la reja y la miré, yo creí que me regañaría por unas malas notas.

Solo pronunció tres palabras.

No entendía nada, regresé a mi salón, recogí mis cosas. Debíamos ir de inmediato a Mérida. Al lado de mi colegio, el Cantaclaro, decir las tres palabras a mi hermano de 9 años, no fue fácil.

Fuimos al apartamento, preparamos unos bolsos con ropa y objetos personales. Nos llevaron a Cabimas bajo un silencio absoluto. De allí partimos con mi tío Oscar manejando… en silencio a esa ciudad que se hacía cada vez más lejana. Sin entender nada, el por qué.

Llegamos al Colegio Nacional de Periodistas de Mérida, había mucha gente, conocidos y desconocidos. Al primero que vi fue a mi abuelo José Elías, a quien yo siempre había percibido como un hombre fuerte como un roble, serio como un toro; allí estaba, su rostro perdido, derrumbado ante semejante situación, me tomó de la mano y me abrazó. Caminamos hasta donde él estaba, no podía creerlo, no era él, sin bigotes, ‘enflusado’, con un crucifijo entre sus manos. No era él.

La penúltima vez lo vi en la playa de Caimare Chico, leyendo, estudiando derecho romano. No se bañó en la playa. No era del todo él. A los días lo vi subirse a un avión, se fue a Mérida. Debía presentar un examen importante, no lo llamamos en 4 días, al quinto día nos llamaron.

Al día siguiente de nuestra llegada a Mérida, desde el Colegio de Periodistas y bajo una llovizna, sus amigos lo llevaron en sus hombros hasta ese lugar donde fue sembrado bajo las notas de Los que mueren por la vida de Alí Primera y nuestro Himno Nacional.

Esto ocurrió el 31 de marzo de 1989. Hace 29 años.

Mysol Fuentes

