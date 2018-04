Carlos González hizo una atrapa de lujo, pero salió con molestias (Video)

abril 19, 2018 - 10:06 am

El jardinero derecho de los Rockies Carlos González se lastimó el tendón de la corva derecha al realizar una gran atrapada en el juego del miércoles entre Rockies y Piratas.

El zuliano se aventó a robar un imparable de Starling Marte en la cuarta entrada y completó la jugada en los guardabosques en el PNC Park, sin embargo tuvo que abandonar el encuentro en la siguiente entrada, y fue reemplazado por su compatriota Gerardo Parra.

Según la medición de Statcast, el aguilucho tenía 25% de probabilidades para capturar el batazo del dominicano, y puedo conseguir esa “joyita a la defensiva”.

Dos juegos por los menos de baja

Un reporte de MLB.com advirtió que “CarGo” posiblemente pueda perder uno o dos juegos. El equipo rocoso volverá a la acción el viernes en casa ante Cachorros de Chicago.

“Quiero jugar este viernes, pero no sé ahora si voy a hacerlo”, dijo González, quien se fue de 2-1 en la derrota de Colorado sobre Pittsburgh (2-10). “Si me preguntan cómo me siento hoy, si puedo hacerlo, por supuesto que voy a decir que no. Pero es una de esas cosas que esperas ver progresar”.

“Si me siento lo suficientemente bien como para jugar al béisbol, estaré ahí”, prometió Carlos Gónzalez.

Alberth Josue Piña

Noticia al Día