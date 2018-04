Candidato Emil Sulvarán, pide al pueblo ejercer el voto en contra la abstención

abril 25, 2018 - 3:29 pm

Emil Sulvarán, candidato por el circuito 4 al Consejo Legislativo, del partido avanzada progresista hizo un llamado al pueblo venezolano a salir a votar este 20 de mayo en contra la abstención, para que ningún ciudadano deje de ejercer su derecho. “La ciudad de Maracaibo está en colapso, es un fantasma, tenemos razones de sobra para llamar al pueblo a no abstenerse, todos debemos salir a votar” Precisó.

Aclaró que se debe dar la utilidad correspondiente a las funciones que desempeña el consejo legislativo, debido a que dicho órgano tiene la potestad de regular las funciones de controlaría al poder público estatal, incluyendo sus instituciones estatales, para lo cual quienes cumplen sus funciones las utilizan indebidamente en medio de intereses políticos y no para desempeñes jurídicos que son los de responder a la necesidad de la ciudadanía.

En este sentido, señaló: “Se deben tomar decisiones para todos, no decisiones que sean políticamente partidistas, debemos trabajar por el bien de todos porque se está implementando una política errada”. De este modo, el diputado comentó que estamos marcados por un momento histórico donde no hay un monitoreo de gestión, y la principal herramienta para comenzar un cambio será el voto “La elección es el catalizador que va acelerar el cambio político” Expresó.

¿Por qué no debemos abstenernos?

El diputado señaló que existen tres justificaciones por las cuales no hay que abstenerse. “Considero una justificación política porque la ciudadanía no debe apoyar las políticas mal administradas, lo que nos conduce a la no aceptación de las fallas en el sistema eléctrico, una justificación jurídica ya que el voto es un derecho nuestro y por ultimo una justificación histórica para que no caigamos en los antecedentes históricos pasados y no cometamos el mismo error”. Enfatizó

Finalmente agregó que el pueblo venezolano no puede regalar este espacio de lucha que serán las elecciones para que nadie se abstenga propagándose en contra de los que ejercen el voto. “Debemos evitar la abstención porque esta elección tiene que darse como condición necesaria para darle salida a la situación de caos en Venezuela” sustentó.

Naiyerling Guerrero/Pasante

Noticia al día