El candidato por la alianza opositora, integrada por Avanzada Progresista, Copei y MAS, al Consejo Legislativo del Estado Zulia (CLEZ), Oscar Ali Moncayo, durante su visita a NAD, hizo un llamado a la población a votar en las próximas elecciones del 20 de mayo del presente año, ya que a su juicio esta es una oportunidad para cambiar el destino de Venezuela.

“No podemos hacer caso a las voces nefastas de la abstención. Las aptitudes abstencionistas no no han traído ningún resultado positivo para la nación. En el 2005, en las elecciones de la Asamblea Nacional (AN), la oposición atornilló al oficialismo en el poder e igualmente ocurrió en las elecciones de gobernadores y alcaldes de 2017, donde hubo una gran confusión en el electorado tras el llamado a la abstención”, explicó Moncayo.

Añadió que no se hace nada con ganar el Consejo Legislativo sino se produce un cambio de gobierno en el país. En este sentido, señaló que de resultar victorioso el candidato de la Alianza Opositora, Henri Falcón, inmediatamente sería reconocido por la comunidad internacional, esa misma que hoy en día manifiesta que no reconocerá el triunfo del presidente Maduro, por lo que ratificó el llamado al sufragio el próximo 20M y cambiar el rumbo político de Venezuela.

Propuestas para el CLEZ

Por otro lado, el también politólogo mencionó algunas de las propuestas que llevará la oposición al CLEZ de resultar triunfadores el 20M:

“Devolveremos la magnanimidad y solemnidad al Consejo Legislativo que poseían anteriormente. Ejerceremos lo que nos dicta la Ley y la Constitución, que es ejercer un verdadero control político y administrativo de la gestión del gobierno regional de turno, y vigilaremos que cada una de las partidas, aprobadas en el presupuesto del estado, se ejecuten”, comentó Moncayo.

De igual manera, resaltó que los legisladores prepararán los presupuestos en materia de salud, alimentación, vivienda, deporte y otras ramas de las diferentes parroquias. Por último, precisó que trabajaran en la propuesta de convertir a las parroquias del oeste de Maracaibo en otro municipio “para que dejen de ser el patio trasero de la localidad”.

Juramentación en la ANC

Sobre la juramentación de la Alianza Opositora ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el aspirante al curul del CLEZ manifestó que la ANC, la cual calificó como ilegitima, es una realidad política que no se puede omitir, por lo que, destacó que los opositores que decidieron medirse en las urnas electorales se juramentarían donde sea “para defender al pueblo”.

