Cámara de la Construcción del Zulia exhorta a las autoridades a atender crisis eléctrica en la región

abril 27, 2018 - 4:15 pm

La Cámara de la Construcción del Zulia se pronunció este viernes mediante un comunicado acerca de la crisis eléctrica de la región, señalando con preocupación el impacto que han tenido las fallas eléctricas sobre el sector.

En la misiva recalcan que las constantes fallas afectan de manera directa la distribución de insumos como plástico, anime, tuberías, bloques, etc, así como el cumplimiento de las labores en concreteras, asfaltadoras, tornerías, empresas metalmecánicas, carpinterías, fábricas de ventanas, en minas, etc, así como en la operación de todo tipo de equipo de apoyo en las construcciones, como elevadores, vibradores para concreto y cualquier herramienta manual de accionamiento eléctrico. Igualmente en el trabajo administrativo de oficinas, donde los cortes, impiden el uso normal e incluso dañan computadoras, aires acondicionados, telefonía e iluminación en oficinas y depósitos.

Por tanto, el gremio de la construcción hace un llamado a las autoridades competentes en la materia, “a dedicar su mejor esfuerzo en resolver ésta situación a la mayor brevedad”, al tiempo que pone a su disposición “nuestra mejor experiencia para colaborar en la elaboración de un diagnóstico técnico preciso de lo que se requiere para superar ésta crisis. De igual forma, nuestra potencialidad para construir las soluciones necesarias”.

A continuación el comunicado íntegro:

COMUNICADO A LA OPINIÓN PUBLICA

La Cámara de Construcción del Zulia, desea expresar su preocupación ante la situación del sistema Eléctrico en nuestra región. Continuamente, se presentan racionamientos de una o varias veces al día, apagones, fluctuaciones de voltaje muy marcadas, etc, además de un precario alumbrado público. Esta coyuntura afecta por igual a institutos públicos y privados, por lo que entendemos que así como la productividad empresarial se ve disminuida, de igual forma las instituciones públicas son afectadas, que incluso, han efectuado comunicados al respecto; siendo la ciudadanía en general, la más perjudicada

En el ámbito de la Construcción, somos afectados en la manufactura de insumos (plástico, anime, tuberías, bloques, etc), en concreteras, asfaltadoras, tornerías, empresas metalmecánicas, carpinterías, fábricas de ventanas, en minas, etc, así como en la operación de todo tipo de equipo de apoyo en las construcciones, como elevadores, vibradores para concreto, etc, y cualquier herramienta manual de accionamiento eléctrico. Igualmente en el trabajo administrativo de oficinas, donde los cortes, impiden el uso normal e incluso dañan computadoras, aires acondicionados, telefonía e iluminación en oficinas y depósitos.

Aparte de esto, como ciudadanos que somos, sufrimos en nuestros hogares, escuelas de nuestros hijos, en el tráfico que se afecta por los semáforos apagados, en nuestras iglesias, en los sitios donde adquirimos los alimentos, en los bancos, etc. En cualquier actividad que requiera el uso de energía eléctrica.

Por lo anterior, hacemos un llamado a las autoridades competentes en la materia, a dedicar su mejor esfuerzo en resolver ésta situación a la mayor brevedad. En el caso de la Construcción, recordamos que en condiciones normales, es la industria que produce más empleos directos e indirectos en el país. Una construcción pujante y continua, es lo que identifica a los países prósperos. La energía Eléctrica es un factor imprescindible en ésta industria.

Esta cámara, que reúne las más reconocidas empresas constructoras, suplidoras y calculistas de la región, pone a disposición de las autoridades competentes, nuestra mejor experiencia para colaborar en la elaboración de un diagnóstico técnico preciso de lo que se requiere para superar ésta crisis. De igual forma, nuestra potencialidad para construir las soluciones necesarias.

Durante 64 años, hemos actuado en apoyo a los organismos responsables, para resolver las necesidades y dificultades en Infraestructura, Vivienda, Servicios, etc. La complicada situación actual, nos compromete aún más a servir a nuestra región y como siempre, impulsar el desarrollo.

Para eso estamos, cuenten con nosotros, a ser parte de la solución.

Noticia al Día