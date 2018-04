Caipa San Francisco celebra el mes del Autismo con una caminata (+ Fotos)

abril 6, 2018 - 9:19 pm

Alrededor de 300 personas, entre padres, docentes, familiares y niños del Centro de Atención Integral para Personas con Autismo (Caipa) en San Francisco, celebraron el mes del autismo con una caminata para el llamado a la concientización sobre este tema, bajo el lema “Caipa más que una institución es una familia”.

La actividad, que inició en la sede de la institución, en la avenida 40 de San Francisco, culminó en la plaza Niño Simón, donde realizaron actividades para celebrar esta fecha conmemorativa, que se celebra el 02 de abril, día del Autismo.

“La mejor experiencia como padre es aceptar el diagnostico en sus hijos. De allí parte su evolución. La evolución de ellos es propia. Dan el 120 por ciento y hacen cosas que uno no se imagina que puedan hacer. Es la forma de evolucionar. Como padres tienen que dedicarles tiempos de calidad, así sea una hora diaria. Sí no, no evolucionan como deben evolucionar. El mejor consejo es aceptarlos y enseñar a las personas a tratarlos como iguales, porque son personas que ríen, sienten, y tienen sueños”, comentó.

