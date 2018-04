Borges: “Asistiré a la Cumbre de las Américas para representar a todos los venezolanos”

abril 11, 2018 - 1:10 pm

El ex presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, confirmó su asistencia a la Cumbre de las Américas a realizarse entre el 13 y 14 de abril en Perú, luego de que los parlamentarios peruanos ratificaran su invitación durante la última reunión de la Unión Interparlamentaria.

Borges aprovechará su asistencia para certificar que sólo el cambio político puede acabar con la amenaza que representa el régimen de Maduro para Venezuela.

“Maduro ya no es sólo un problema para los venezolanos, es ahora una amenaza a la paz y la estabilidad de toda la región. No sólo se trata de salvar a Venezuela, sino a Latinoamérica toda”, afirmó el parlamentario venezolano.

De igual forma, reiterará los temas que ha venido planteando a lo largo de su gira internacional. “El mundo debe saber que Venezuela vive la peor crisis de su historia, que ha tenido las protestas más prolongadas y de mayor participación en rechazo al régimen, que hemos tenido la migración más grande, siendo un país tan rico que han llevado a la miseria y la ruina”.

En tal sentido, Borges también mostrará su agradecimiento ante la solidaridad que han demostrado las democracias del mundo para con Venezuela, al mismo tiempo que pedirá a los gobiernos registrar a todos los venezolanos para que en el futuro puedan votar y regresar. “Esto será temporal, Venezuela es un país rico que puede hacerse cargo de sus habitantes”.

Por su parte, Maduro informó no asistirá a la cumbre de las Américas, luego de considerarla un evento no prioritario para el país. A su juicio no se habla de temas importantes, por lo que afirmó que se quedaría en Venezuela para “conmemorar” el golpe de Estado de 2002.

Agencias