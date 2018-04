Biblioteca Pública del Zulia informa sobre políticas para donación de textos

abril 6, 2018 - 12:29 pm

Por medio de los criterios universales de los manifiestos de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Biblioteca “María Calcaño” y con el aval del Gobernador Omar Prieto Fernández, decretó las políticas generales para la donación de material bibliográfico y no bibliográfico, las cuales deben ser aplicadas tanto por personas particulares como por comunidades e instituciones.

Lourdes Crespo, jefa del Departamento de Procesos Técnicos, de esta Casa de letras, indicó que el proceso de selección se reduce a aceptar material bibliográfico (libros) y no bibliográficos como: revistas, prensa, discos de acetato y CD-ROM, DVD’s en castellano, wayuunaiki o cualquier otra lengua indígena, que se encuentren en buen estado de conservación.

Asimismo, las donaciones que superen los diez documentos deben presentarse embalados con una relación escrita de su contenido.

Crespo, de igual manera explicó, que el material aceptado por donación será en todas las áreas del conocimiento, como: revistas científicas, arbitradas, periódicos regionales (en condiciones óptimas de conservación) y folletos de medicina, educación, ambiente o de instituciones; así como también material escolar de primaria a secundaria, literatura infantil y juvenil, excluyendo textos de ciencias médicas, informática y tecnología que no superen los cinco años de vigencia, con el fin de respetar la prioridad de la información actual.

“Somos una biblioteca pública que atiende a estudiantes, investigadores y niños, por consiguiente se debe tomar en cuenta la pertinencia del material a donar, por lo que descartamos documentos de kiosco, como revistas de moda… aceptaremos solo material que contribuya al desarrollo intelectual y profesional de los usuarios”, resaltó Crespo.

Las donaciones serán recibidas de martes a jueves en el horario comprendido de 9:00 a 11:00 de la mañana. “Una vez constatado el material donado, mediante un proceso técnico, sellamos y registramos para que dichos documentos pasen a ser propiedad legal de la Biblioteca Pública del Zulia, bajo automatización, reservándose el derecho a organizar, mantener, donar a terceros, descartar, ubicar y utilizar los fondos como se considere”, expresó Crespo.

Para ampliar la información, a continuación las Políticas generales de donación:

Normas generales

1.- Las donaciones serán recibidas de martes a jueves en un horario comprendido de 9:00 a 11:00 AM.

2.- La Biblioteca Pública del Zulia “María Calcaño” se reserva el derecho de aceptar o rechazar una donación, utilizando los criterios universales de los distintos manifiestos de la IFLA y UNESCO.

3.- Se aceptarán materiales bibliográficos (libros) y no bibliográficos (revistas, prensa, discos de acetato, CD-ROM, DVD, entre otros) en castellano, wayuunaiki u otras lenguas indígenas.

4.- No se aceptarán donaciones anónimas.

5.- El donante debe llenar un formulario que la Biblioteca le entregará por correo electrónico o en físico, donde describirá el material bibliográfico y no bibliográfico (sonoro o fotográfico) a donar.

6.- La entrega y cumplimiento del presente formulario debe anteceder necesariamente a la entrega de cualquier material que se quiera donar.

7.- Luego de haber evaluado y seleccionado el formulario del material a donar, se le notificará si fue aceptado o rechazado.

8.- Se tomará en cuenta el estado de conservación del material a donar; este no debe presentar deterioro físico: bien sea mutilaciones, escritos, tachaduras, resaltado, dobleces de hojas; deterioro biológico por roídos o daño ambiental, como estar humedecido o presentar hongos.

9.- Toda donación que supere los diez documentos debe presentarse en una caja que esté en buen estado de conservación y con una relación escrita del material donado.

10.- Material que no enriquece el acervo documental de la Biblioteca: No se aceptarán materiales bibliográficos o no bibliográficos en las aéreas de ciencias médicas, informáticas, tecnología, entre otros, que no superen los cinco años de editados; publicaciones populares de kiosco (folletines, revistas de moda, propagandas y demás misceláneas, los cuales no son apropiados para el desarrollo intelectual y del conocimiento de los usuarios que acuden a la Biblioteca.

11.- Se aceptarán revistas científicas, arbitradas, complementarias en las aéreas de: cultura, literatura, medicina, historia, sociales, y otras; periódicos regionales (en condiciones optimas de conservación) y folletos de medicina, educación, ambiente y/o de instituciones.

12.- No se aceptarán donaciones de guías prácticas de estudios ya utilizadas, y libros anillados, tesis de grado, entre otros.

13.- El donante acepta que su contribución sea definitiva e irreversible, y que en consecuencia el material donado pasa a ser propiedad legal de la Biblioteca reservándose el derecho a organizar, mantener, donar a terceros, descartar, ubicar y utilizar el material como lo considere.

Para mayor información puede escribir a la dirección electrónica: [email protected] / [email protected]