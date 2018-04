Benzema dice que está disponible si Francia lo necesita para el Mundial

abril 17, 2018 - 1:48 pm

El delantero francés del Real Madrid, Karim Benzema, aseguró que no va a hacer nada para intentar convencer al seleccionador francés, Didier Deschamps, de que le convoque afirmando que “si me necesitan, ya saben donde estoy”.

“Ya tengo 30 años, dos hijos. Yo estoy tranquilo aquí. Si me necesitan, ya saben donde estoy”, afirmó Benzema en una entrevista que publica este martes la edición española de la revista Vanity Fair.

Preguntado sobre qué haría para convencer a Deschamps de que le convoque, Benzema se limitó a afirmar “¿yo?¿ahora? Nada”.

“No hablo con el entrenador (Deschamps) desde hace tiempo. Sin mediar palabra es muy difícil”, afirmó.

Benzema no juega con Francia desde 2015

Benzema no juega con la selección francesa desde octubre de 2015, ya que Deschamps dejó de convocarle tras el estallido del caso del chantaje con una cinta de vídeo de contenido sexual a su compañero de selección Mathieu Valbuena, un asunto en el que el jugador madridista fue investigado.

Este caso había llevado incluso al entonces primer ministro Manuel Valls a asegurar que “un gran deportista debe ser ejemplar”.

“Cuando un primer ministro habla de ti ya no es fútbol. Creo que no hay que mezclar fútbol y política. En mi caso es un asunto político”, dijo Benzema a Vanity Fair, explicando también por qué no canta la Marsellesa antes de los partidos.

“Si escuchamos bien, La Marsellesa llama a hacer la guerra. A mí eso no me gusta”, afirmó.

Benzema también se defiende en la entrevista de la supuesta falta de gol que le achacan esta temporada.

“Yo juego al fútbol para ayudar a mis compañeros siempre y para ganarlo todo. Si veo que puedo pasar para que otro marque, lo hago; si creo que puedo hacerlo yo, tiro”, dijo.

A Benzema no le importan los abucheos

“Me da igual que mi nombre esté siempre en los periódicos, eso no significa nada”, añadió, afirmando que “yo juego para esa gente que sé que valora lo que hago en el campo. Los que van al estadio a pitar, pitan. No voy a cambiarlos”, afirmó Benzema, que ha sido blanco de abucheos en varias ocasiones por su falta de gol.

“No es que me dé igual que hablen mal de mí, pero yo soy justo”, señaló el atacante francés Karim Benzema. “Cuando hago un partido malo, no necesito leer la prensa para saberlo. Lo que no me gusta es que me ataquen cuando juego bien, por el equipo, aunque no marque”, concluyó.

