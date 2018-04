Barcelona busca su primer título del año en la Copa del Rey

abril 21, 2018 - 9:00 am

Finaliza el segundo torneo más importante del campeonato español, la Copa del Rey, y este año la gran final será protagonizada por Sevilla y Barcelona, que se jugará hoy a partir de las 3:30 PM, hora de Venezuela. Reeditando la decisión de hace dos años, ambos conjuntos buscan reponerse de las eliminaciones del campeonato más importante para cualquier club europeo, la Liga de Campeones de la UEFA. Además, el Sevilla lucha en La Liga por obtener un cupo en la Liga de Europa del próximo año, para la Champions ya no tiene chance. Un empate entre ambos conjuntos no parece ser la opción favorita de las casas de apuestas consultadas en OddsShark, y que lo logre se paga a +375.

El Fútbol Club Barcelona siempre favorito para las decisiones de los torneos importantes tanto en España como en Europa, llega a este encuentro con el objetivo de cumplir una de sus metas de inicio de año y llevarse su primer trofeo de la temporada, la Copa del Rey. El equipo culé es el máximo ganador de este campeonato y necesita de la copa para levantar su autoestima luego de la dura derrota sufrida en Roma el pasado 10 de abril, cuando terminó eliminada de la Liga de Campeones de la UEFA, por el equipo de esa ciudad.

En La Liga española, el Barcelona se mantiene invicto hasta ahora con 83 puntos, producto de 25 victorias y 8 empates. Los catalanes todavía tienen la posibilidad de llevarse el título sin perder un solo juego de liga, algo que sin duda tiene muchísimo mérito, sin embargo, no podrán vencer el torneo con la marca de 100 puntos, luego del empate el pasado martes frente al Celta de Vigo en Balaídos. Barcelona y Sevilla ya se enfrentaron en esta misma instancia en la temporada 2015-2016 con victoria para el equipo azulgrana. Para los sitios de apuestas deportivas, el Barça es amplio favorito al título de la Copa del Rey, y que lo consiga se paga a -250.

El equipo andaluz a dar la sorpresa

Por otro lado, el Sevilla viene de una temporada en la que comenzó con muchas expectativas, sobre todo impulsadas por su desempeño en la Liga de Campeones, pero que se ha ido desinflando a lo largo del año con resultados que dejaron a desear. El momento de mayor alegría para los rojiblancos, fue cuando en los octavos de final de la Champions, vencieron fuera de casa al Manchester United, luego de un juego de ida durísimo en el Ramón Sánchez Pizjuán, en el que obtuvieron apenas un empate sin goles.

Pero aquel desempeño brillante de la vuelta de los octavos no se vio en los cuartos de final, cuando cayeron derrotados en ambos duelos por el Bayern de Múnich, uno de los candidatos al título de Europa. A pesar de los números negativos, en el último duelo entre el Barcelona y el Sevilla, por el campeonato español, el conjunto andaluz cortó una racha de siete derrotas consecutivas ante su rival y selló el empate 2 a 2 en su casa, por lo que la esperanza es lo último que pierden los sevillanos. No obstante, según las casas de apuestas consultadas en OddsShark, el Sevilla no es el favorito para llevarse el triunfo, y que lo logre se paga a +600.

