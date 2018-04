abril 13, 2018 - 12:41 pm

Los complejos de los adolescentes a veces pueden llevarlos a la fama mundial. Sorprendentemente, esto es exactamente lo que sucedió con la modelo ucraniana Bahar Nabiyeva. Esta chica tiene alrededor de 1.5 millones de suscriptores en Instagram, y todo comenzó debido al resentimiento de sus compañeros de clase, ahora esta piernona exhibe sus atributos muy orgullosamente.

En los años escolares, los niños se reían de ella porque era muy delgada. Especialmente los muchachos opinaban que las piernas de Bahar, eran un poco más gruesas que los fósforos.

Muchas chicas en su lugar se habrían encerrado, pero Bahar decidió levantar la nariz. La niña se inscribió en el gimnasio. Al principio, ella ni siquiera sabía cómo practicar correctamente, por lo que decidió prestar atención a los ejercicios básicos. Después de un tiempo, mirándose en el espejo, Bahar se dio cuenta de que sus músculos habían aumentado.

Con el tiempo, el entrenamiento comenzó a darle placer a la chica. Ahora ella simplemente no ve su vida sin un gimnasio.

La parte inferior del cuerpo de Bahar parece un poco aterradora, pero obviamente le gusta. Además de bombear caderas y trasero, la gloria de la niña también se debió a la publicidad de suplementos deportivos. Bahar es la cara de una marca deportiva reconocida.

Entre los suscriptores de la joven hay personas muy famosas. Por ejemplo, un fan de Bahar no es otro que el rapero 50 Cent, así como el famoso luchador ruso Fedor Emelianenko.

Por supuesto, no a todos les gusta esta constitución corporal. Muchos creen que Bahar no puede prescindir de la ayuda de los farmacólogos. – Creo que es decisión de cada cual determinar cómo llevar su cuerpo. Está claro que Bahar no se ve muy femenina, pero ella eligió su propio camino. ¡Y la forma en que se adhiere a él, causa respeto! – Comenta uno de los seguidores de esta piernona descomunal.

Agencias