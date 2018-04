Avicii sabía que moriría pronto y lo advirtió

abril 26, 2018 - 11:26 am

Gran conmoción en el mundo de la música y en sus seguidores provocó la repentina muerte de Avicii a sus escasos 28 años de edad.

El DJ sueco sorprendió a todos hace dos años, cuando tomó la decisión de retirarse de los escenarios, ya que confesó sufrir de terribles ataques de pánico, y ahora se advierte lo que él mismo dijo en un documental titulado: ‘Avicii: True Stories’: “Lo he dicho muchas veces, me voy a morir. No quiero oír hablar de hacer otro concierto”.

El artista tenía serios problemas de salud mental, y también de adicciones, por lo que sentía mucha presión para seguir en los escenarios: “Todo el mundo sabía de mis problemas, no esperaba que nadie me presionara para seguir actuando, cuando yo lo único que quería era dejar de hacerlo. Yo he sido bueno con la gente que he trabajado”.

Avicii murió de causas hasta el momento desconocidas, mientras se encontraba de viaje por Omán, en compañía de unos amigos.

