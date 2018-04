Así atraparon robando en un supermercado a esta señora encopetada de Madrid (Video)

abril 25, 2018 - 1:18 pm

Cristina Cifuentes anunció este miércoles que renuncia a la presidencia de la comunidad de Madrid, horas después de la difusión de un escandaloso video en donde se le ve hurtando unas cremas antiedad.

“Había tomado una decisión que pensaba anunciar el día 2 de mayo (…). Pero que como consecuencia de las comunicaciones de hoy he decidido anunciar mi renuncia a presidir la Comunidad de Madrid”, dijo.

Estima que “se han traspasado todas las líneas rojas” y señala que esto es consecuencia de su “tolerancia cero contra la corrupción”.

“Saben que se han hecho informes contra mi persona, que he sido investigada (…). Este video responde a un error involuntario, una compra en un supermercado. Me llevé por error y de forma involuntaria unos productos por un importe de unos 40 euros”, explicó en una rueda de prensa en donde no aceptó preguntas de los medios.

“Doy un paso atrás para que la izquierda no gobierne”, dijo, además de señalar que se iba del cargo con la “cabeza en alto”, agradeciendo el apoyo de su esposo, familia y equipo de trabajo.

El video publicado por OK Diario, muestra a Cristina Cifuentes luego de hurtar dos cremas antiedad en el hipermercado de Puente de Vallecas cuando era la número dos de la Asamblea de Madrid. Cifuentes, vestida de azul, se le ve en el clip acompañada por los guardias de seguridad del local hasta un cuarto en donde muestra el contenido de su cartera.

De acuerdo con el diario, Cifuentes habría hurtado dos potes de crema antiedad con un valor de 20 euros cada una, pero fue descubierta por la encargada de la sección de perfumería del supermercado Eroski de Vallecas, justo frente a la Asamblea de Madrid.

El hecho habría ocurrido el 4 de mayo de 2011 cerca de las 11:30 de la mañana. Según los dependientes del establecimiento les llamó la atención que una mujer “con ropa de primeras marcas y con zapatos Prada” hurtara dos cremas con un valor total de 40 euros.

El medio señala que al principio Cifuentes argumentó que las llevaba en el bolso al entrar al local. Asimismo, señalan que al percatarse que la mujer era la entonces vicepresidenta de la Asamblea de Madrid llamaron a la Comisaría, desde donde habrían recibido la instrucción de liberarla, por lo que Cifuentes pagó el precio de la mercancía y salió por la puerta de atrás del local.

Según El Confidencial, Cifuentes reconoció a periodistas el martes que el hurto se produjo, que intentó que el video no se hiciera público y que se trataba del “peor error de su vida”.

“HUELE A MAFIA NAUSEABUNDA”

Las reacciones de dirigentes políticos luego de la publicación del video no se han hecho esperar. El portavoz del PSOE, Óscar Puente, aseguró que todo “huele a mafia nauseabunda. “Lo sacan hoy. Un vídeo de hace siete años… para darse navajazos y tiros en la nuca. No han tenido el valor para hacerla dimitir y la ajustician en público. Da asco y mucho miedo”, señaló. El secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, acusa al PP de convertir a la política madrileña en una “cloaca”, diciendo que buscan la salida de Cifuentes “a su manera, sin importarle ensuciar todo y horrorizarnos con esa imagen de los responsables públicos”.

Podemos también pide explicaciones y señala a los medios de comunicación: “Durante 30 años Cifuentes ha formado parte de la mafia que hoy la deja caer. Utilizan sus tabloides cómplices para sacar a la luz toda la basura que tenían guardada contra ella. Tiene que dimitir, pero no solo ella. Madrid tiene que librarse de toda esta trama mafiosa y corrupta”.

