Padre de víctima del tiroteo en Parkland instala un mural en honor a su hijo Joaquin Oliver

Es el cuarto mural que Manuel Oliver, venezolano padre de una de las víctimas del tiroteo en Parkland, Florida instala en honor a su hijo Joaquin. Esta vez lo realiza el viernes 20 de abril en Springfield, MA, ciudad sede de la fábrica de armas Smith & Wesson donde se produce el rifle automático MP-15 con el que asesinaron a los 14 estudiantes y tres adultos el pasado 14 de febrero en Parkland, Florida.

Manuel Oliver, padre del estudiante asesinado Joaquín Oliver, creó el mural como una forma de expresar su dolor y protestar por la violencia armada: “Creo que todo el mensaje es crear algo de sentido común en términos de quién debería y quién no debería portar un arma“ afirmó Oliver a La Opinion, diario de Los Angeles dias pasados durante la instalación de, mural en esa ciudad.

Manuel y su esposa Patricia son los fundadores de la organización sin fines de lucro Change the Ref, que se enfoca en empoderar a los futuros líderes y brindar a los jóvenes las herramientas que necesitan para promover el cambio que evita que estas matanzas sigan sucediendo.

Organizado por los jovenes de March for Our Lives y Amaad Rivera ex Consejal de Springfield este viernes 20 de abril el mural número 4 de la serie de 17 de “Wall of Demands” será instalado en el 45 Maple St en Springfield, MA, a poca distancia de la sede de Smith & Wesson.

